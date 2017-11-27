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    Жительница Аргентины отрезала любовнику пенис садовыми ножницами

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    Жительница Аргентины отрезала любовнику пенис садовыми ножницами

    Жительница Аргентины отрезала любовнику пенис садовыми ножницами

    В аргентинском городе Кордоба 26-летняя местная жительница отрезала своему любовнику пенис. Инструментом для кастрации стали садовые ножницы.

    Как сообщают местные СМИ, девушка напала на 40-летнего сожителя поздно вечером в субботу. После этого он смог выйти из квартиры и попросить поморщи у соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь.

    Сейчас мужчина находится в госпитале, врачи пытаются спасти его детородный орган. Саму девушку задержала полиция, она находится под арестом. Она призналась в содеянном, однако утверждает, что это была самооборона. Якобы мужчина хотел ее изнасиловать.

    Между тем у полиции есть основания подозревать, что девушка страдает психическим расстройством. Ее ждет психологическое обследование, сообщают СМИ. По некоторым данным, она обманула своего любовника, предложив мужчине разнообразить их половую жизнь и завязать глаза. Когда тот согласился на эксперимент, девушка схватила ножницы и отрезала ему детородный орган.

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