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    За оскорбительный пост в Интернете петербуржцу дали два года тюрьмы. Интернет, Санкт-Петербург, приговоры, соцсети, суды, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа оскорбительный пост в Интернете петербуржцу дали два года тюрьмы

    За оскорбительный пост в Интернете петербуржцу дали два года тюрьмы

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    За оскорбительный пост в Интернете петербуржцу дали два года тюрьмы

    За оскорбительный пост в Интернете петербуржцу дали два года тюрьмы

      Сегодня Красногвардейский районный суд вынес суровый приговор по уголовному делу о возбуждении ненависти и унижения человеческого достоинства.

      Петербуржца Владимира Тимошенко признали виновным в том, что два года назад он, находясь в колонии в Новгородской области, надиктовал подруге текст для размещения с его персональной страницы в одном из сообществ. При этом высказывания носили явно оскорбительный характер в отношении чиновников.

      Экстремистским пост признали на основе исследования, проведенного центром экспертиз СПбГУ. Сам Тимошенко в то время отбывал заключение по делу о подготовке теракта у стен новгородского кремля. Он освободился в декабре 16-го и был задержан через две недели.

      Подсудимый вину не признал и намерен обжаловать приговор. Ведь теперь он должен провести два года в колонии строгого режима.

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