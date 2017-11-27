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    Поспредом Великобритании при ООН впервые в истории станет женщина

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    • Фото: foreignoffice /flickr.com
    Поспредом Великобритании при ООН впервые в истории станет женщина

    Поспредом Великобритании при ООН впервые в истории станет женщина

    Поспредом Великобритании при ООН впервые в истории станет женщина
  • Фото: foreignoffice /flickr.com

    • Карен Пирс заняла должность постпредом Великобритании при ООН. Ранее она была послом в Кабуле.

    МИД Великобритании объявил о назначении нового постоянного представителя страны при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Впервые в истории эту должность заняла женщина — бывший посол Великобритании в Кабуле Карен Пирс.

    Из сообщения МИД Великобритании: «Карен Пирс, в настоящий момент являющаяся генеральным директором по политическим вопросам в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, назначена новым постоянным представителем Соединенного Королевства при ООН».



    С 2015-го делегацию Великобритании в штаб-квартире ООН возглавляет Мэттью Райкрофт. Он уступит должность постпреда Карен Пирс в январе 2018 года и продолжит свою карьеру в министерстве по вопросам международного развития.

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