Поспредом Великобритании при ООН впервые в истории станет женщина

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We’d like to be 1st to welcome @KarenPierce22 back to @UKUN_NewYork!



When she returns in 2018, she’ll be the first ever woman to be the Permanent Representative of the United Kingdom🇬🇧 at the @UN in New York. pic.twitter.com/lYP0BBJcbj — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) 27 ноября 2017 г.

МИД Великобритании объявил о назначении нового постоянного представителя страны при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Впервые в истории эту должность заняла женщина — бывший посол Великобритании в Кабуле Карен Пирс.: «Карен Пирс, в настоящий момент являющаяся генеральным директором по политическим вопросам в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, назначена новым постоянным представителем Соединенного Королевства при ООН».С 2015-го делегацию Великобритании в штаб-квартире ООН возглавляет Мэттью Райкрофт. Он уступит должность постпреда Карен Пирс в январе 2018 года и продолжит свою карьеру в министерстве по вопросам международного развития.