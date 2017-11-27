Названы самые криминальные регионы России

В Генпрокуратуре составили список самых криминальных регионов страны.
По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, самыми криминальными районами стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область. Об этом он сообщил в Telegram-канале ведомства.
Куренной отметил, что больше всего преступлений совершается в Москве. За минувшие 10 месяцев в 2017 году в столице произошло более 117 тысяч преступлений. Но, как подчеркнули в Генпрокуратуре, уровень криминальной обстановки нужно оценивать через соотношение числа преступлений к населению региона. По этому показателю Москва оказалась 12-й из 18 регионов Центрального федерального округа, а при учете всех субъектов — на 66-й позиции.
В Туве на 100 тысяч населения было совершено более 3103 преступлений. В Забайкальском крае — 2110 преступлений. В Сахалинской области — 2022 преступления. В Бурятии — 2002 преступления, в Амурской области — 1950 преслупления. А в Москве при таком расчете на 100 тысяч населения было совершено 949 преступлений.
Самые безопасные регионы ЦФО — Тульская и Белгородская области. А столица стала лидером с начала года по снижению общего числа преступлений — на 21%. Куренной подчеркнул, что уменьшилось на треть число краж, грабежей и разбоев. Помимо этого на 15% снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства.
Куренной отметил, что больше всего преступлений совершается в Москве. За минувшие 10 месяцев в 2017 году в столице произошло более 117 тысяч преступлений. Но, как подчеркнули в Генпрокуратуре, уровень криминальной обстановки нужно оценивать через соотношение числа преступлений к населению региона. По этому показателю Москва оказалась 12-й из 18 регионов Центрального федерального округа, а при учете всех субъектов — на 66-й позиции.
В Туве на 100 тысяч населения было совершено более 3103 преступлений. В Забайкальском крае — 2110 преступлений. В Сахалинской области — 2022 преступления. В Бурятии — 2002 преступления, в Амурской области — 1950 преслупления. А в Москве при таком расчете на 100 тысяч населения было совершено 949 преступлений.
Самые безопасные регионы ЦФО — Тульская и Белгородская области. А столица стала лидером с начала года по снижению общего числа преступлений — на 21%. Куренной подчеркнул, что уменьшилось на треть число краж, грабежей и разбоев. Помимо этого на 15% снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства.
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