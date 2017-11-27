Букмекеры осторожно оценивают шансы на победу двух принципиальных соперников в РФПЛ

В Москве начался главный футбольный матч осени в российском чемпионате.
На стадионе «Открытие-арена» проходит дерби двух столиц — принципиальнейшее противостояние двух самых результативных команд турнира. На поле встречаются действующий чемпион России московский «Спартак» и петербургский «Зенит».
После разгромной победы клуба с берегов Невы (со счетом 5:1 в первом круге) спартаковцы явно настроены реваншистски. Правда, сине-бело-голубые пока не потерпели ни одного гостевого поражения в текущем розыгрыше.
Еще одна не менее любопытная интрига состоит в том, сможет ли Артём Дзюба вновь забить родной команде. Сейчас у него на счету четыре мяча в пяти поединках против москвичей. В то же время уже пять лет петербуржцы НЕ могут добиться гостевой победы над «Спартаком».
Алексей Стрепетов, футбольный эксперт, нападающий ФК «Зенит» (1968–1976): «Пожелаем нашей команде успеха в этом матче. „Спартак“ сейчас очень хорошая команда, обладает выдающимися футболистами. Но в „Зените“ тоже есть звезды: Кришито, Паредес, Кокорин. Надеемся на Сашу Кокорина, что он распечатает ворота „Спартака“».
Букмекеры подошли к прогнозу итогового результата матча осторожно и оценили шансы обеих команд на победу примерно как равные. Сам поединок (юбилейный, 700-й для «Зенита» в чемпионатах страны) начался в 19:30 на арене «красно-белых» в Москве. Отметим, что сегодня у главного тренера петербуржцев Роберто Манчини день рождения.
Текущий счет игры 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в ворота «Зенита» на 19-й минуте забил Александр Самедов. Доменико Кришито распечатал ворота «красно-белых» на 35-й минуте.
После разгромной победы клуба с берегов Невы (со счетом 5:1 в первом круге) спартаковцы явно настроены реваншистски. Правда, сине-бело-голубые пока не потерпели ни одного гостевого поражения в текущем розыгрыше.
Еще одна не менее любопытная интрига состоит в том, сможет ли Артём Дзюба вновь забить родной команде. Сейчас у него на счету четыре мяча в пяти поединках против москвичей. В то же время уже пять лет петербуржцы НЕ могут добиться гостевой победы над «Спартаком».
Алексей Стрепетов, футбольный эксперт, нападающий ФК «Зенит» (1968–1976): «Пожелаем нашей команде успеха в этом матче. „Спартак“ сейчас очень хорошая команда, обладает выдающимися футболистами. Но в „Зените“ тоже есть звезды: Кришито, Паредес, Кокорин. Надеемся на Сашу Кокорина, что он распечатает ворота „Спартака“».
Букмекеры подошли к прогнозу итогового результата матча осторожно и оценили шансы обеих команд на победу примерно как равные. Сам поединок (юбилейный, 700-й для «Зенита» в чемпионатах страны) начался в 19:30 на арене «красно-белых» в Москве. Отметим, что сегодня у главного тренера петербуржцев Роберто Манчини день рождения.
Текущий счет игры 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в ворота «Зенита» на 19-й минуте забил Александр Самедов. Доменико Кришито распечатал ворота «красно-белых» на 35-й минуте.
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