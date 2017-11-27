На юго-западе Петербурга серьезные пробки из-за тройного ДТП

В Кировском районе произошла дорожная авария с участием двух легковых машин и автобуса.
Вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова столкнулись три автомобиля. Очевидцы утверждают, что первыми на месте ДТП оказались сотрудники полиции.
Еще до прибытия скорой они вместе с прохожими пытались оказать первую помощь пострадавшему. По предварительной информации, мужчина оказался под колесами одной из машин.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии легковушку отнесло в стоявший рядом автобус. Движение в районе ДТП сейчас затруднено. Пробки образовались на улице Лёни Голикова, а также на Дачном проспекте и проспекте Ветеранов.
Еще до прибытия скорой они вместе с прохожими пытались оказать первую помощь пострадавшему. По предварительной информации, мужчина оказался под колесами одной из машин.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии легковушку отнесло в стоявший рядом автобус. Движение в районе ДТП сейчас затруднено. Пробки образовались на улице Лёни Голикова, а также на Дачном проспекте и проспекте Ветеранов.
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