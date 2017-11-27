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    На юго-западе Петербурга серьезные пробки из-за тройного ДТП. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юго-западе Петербурга серьезные пробки из-за тройного ДТП

    На юго-западе Петербурга серьезные пробки из-за тройного ДТП

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    На <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга серьезные пробки <nobr>из-за</nobr> тройного ДТП

    На юго-западе Петербурга серьезные пробки из-за тройного ДТП

    На <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга серьезные пробки <nobr>из-за</nobr> тройного ДТП

      В Кировском районе произошла дорожная авария с участием двух легковых машин и автобуса.

      Вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова столкнулись три автомобиля. Очевидцы утверждают, что первыми на месте ДТП оказались сотрудники полиции.

      Еще до прибытия скорой они вместе с прохожими пытались оказать первую помощь пострадавшему. По предварительной информации, мужчина оказался под колесами одной из машин.

      В ГИБДД уточнили, что в результате аварии легковушку отнесло в стоявший рядом автобус. Движение в районе ДТП сейчас затруднено. Пробки образовались на улице Лёни Голикова, а также на Дачном проспекте и проспекте Ветеранов.

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