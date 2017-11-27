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Ментовские войны — 11
28 ноября, 08:30
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    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова

    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова

    Сын рассказал о причинах госпитализации Олега Табакова
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Павел Табаков заверил, что его отец не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

    Сын знаменитого артиста и режиссера Павел Табаков рассказал агентству «Москва», что стало причиной госпитализации его отца. Как он заявил, Олег Табаков проходит плановое стоматологическое обследование в Первой Градской больнице. Таким образом Павел опроверг поступавшую информацию о том, художественный руководитель МХТ им. Чехова попал в реанимацию.

    Павел Табаков: «Папа госпитализирован в Первую Градскую на плановое стоматологическое обследование. Все в порядке, поэтому проблем никаких нет».

    В театре «Табакерка», который возглавляет Олег Табаков, также заверили, что речи о реанимации не идет. Знаменитый 82-летний артист находится на обследовании по направлению стоматологии, передает РИА Новости.

    Пресс-служба «Табакерки»: «Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами. Сегодня он поехал на очередной прием. Но врачи посоветовали ему остаться и пройти плановое обследование».

    Ранее в СМИ появилась информация, что Олег Табаков был доставлен в реанимацию якобы из-за воспаления легких.

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