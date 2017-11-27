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Ментовские войны — 11
28 ноября, 08:30
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    На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации». СМИ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

    На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

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    На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

    На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

    На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

      Осенний бал городской прессы собрал журналистов в Мраморном дворце.

      В этом году темой праздника стал «Петербург до Петрограда и Ленинграда». Представляя историю города, наши коллеги не обошли стороной фильм «Матильда» и «бакланов» с Крестовского острова.

      Кроме того, на балу представителям СМИ вручали призы — так называемые золотые аккредитации. В роли жюри выступили петербуржцы, в социологическом опросе приняли участие более 500 человек.

      По их мнению, «чемпионом Интернета» стала интернет-газета «Фонтанка», «самым влиятельным СМИ» — «Вести Петербург», «Лучшей радиопрограммой» назвали «Особое мнение» на «Эхе Москвы в Петербурге», индивидуальные аккредитации достались ведущим Ирине Паукшто и Евгению Гусеву. А программу «Сегодня в Санкт-Петербурге» на НТВ признали «Лучшей телевизионной программой».

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