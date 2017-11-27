На Осеннем балу прессы в Петербурге раздали «золотые аккредитации»

Осенний бал городской прессы собрал журналистов в Мраморном дворце.

В этом году темой праздника стал «Петербург до Петрограда и Ленинграда». Представляя историю города, наши коллеги не обошли стороной фильм «Матильда» и «бакланов» с Крестовского острова.



Кроме того, на балу представителям СМИ вручали призы — так называемые золотые аккредитации. В роли жюри выступили петербуржцы, в социологическом опросе приняли участие более 500 человек.



По их мнению, «чемпионом Интернета» стала интернет-газета «Фонтанка», «самым влиятельным СМИ» — «Вести Петербург», «Лучшей радиопрограммой» назвали «Особое мнение» на «Эхе Москвы в Петербурге», индивидуальные аккредитации достались ведущим Ирине Паукшто и Евгению Гусеву. А программу «Сегодня в Санкт-Петербурге» на НТВ признали «Лучшей телевизионной программой».