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    Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой. РФПЛ, ФК Зенит, ФК Спартак, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

    Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

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    Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

    Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

    Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

      В Москве стартовала одна из самых принципиальных встреч текущего сезона чемпионата России по футболу. «Спартак», занимающий пятое место в турнирной таблице, принимает у себя дома «Зенит», идущий вторым.

      Красно-белым нужно не только подниматься по турнирной таблице и цепляться за шансы на чемпионство, но и брать реванш за крайне обидное поражение от «Зенита» в первом круге. В августе москвичи уступили в Петербурге со счетом 1:5. Тогда на стадионе был зафиксирован первый аншлаг — 52 тысячи зрителей, сегодня «Открытие-Арена» тоже заполнена до отказа.

      В случае победы отставание команды Массимо Карреры от «Зенита» сократится до двух очков.

      Массимо Каррера, главный тренер ФК «Спартак»: «Нет никакого чувства реванша. „Зенит“ забил нам тогда много, но меня устроит счет 1:0 с голом даже на 93-й минуте. Главное — взять сегодня три очка».

      Специально на этот матч в Москву приехал бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков. До игры он побывал на Красной площади и сфотографировался там в шарфе сине-бело-голубых.

      В 35 могу себе позволить маленькую шалость ! Вперёд Зенит!!!

      Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)


      За безопасностью на матче следят около 3 тысяч полицейских.

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