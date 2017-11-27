Дерби двух столиц: «Спартак» вышел на матч с «Зенитом» только за победой

В 35 могу себе позволить маленькую шалость ! Вперёд Зенит!!! Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Ноя 27 2017 в 4:22 PST

Красно-белым нужно не только подниматься по турнирной таблице и цепляться за шансы на чемпионство, но и брать реванш за крайне обидное поражение от «Зенита» в первом круге. В августе москвичи уступили в Петербурге со счетом 1:5. Тогда на стадионе был зафиксирован первый аншлаг — 52 тысячи зрителей, сегодня «Открытие-Арена» тоже заполнена до отказа.В случае победы отставание команды Массимо Карреры от «Зенита» сократится до двух очков., главный тренер ФК «Спартак»: «Нет никакого чувства реванша. „Зенит“ забил нам тогда много, но меня устроит счет 1:0 с голом даже на 93-й минуте. Главное — взять сегодня три очка».Специально на этот матч в Москву приехал бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков. До игры он побывал на Красной площади и сфотографировался там в шарфе сине-бело-голубых.За безопасностью на матче следят около 3 тысяч полицейских.