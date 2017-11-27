Китаец утонул при попытке утопить машину ради страховки

Бизнесмен в Китае утонул, когда пытался утопить свою машину ради получения выплаты по страховке.
О гибели китайского предпринимателя сообщило издание Paper. 39-летний бизнесмен по имени Ли решил сымитировать аварию и утопить свой автомобиль марки Jaguar, когда узнал, что страховые выплаты превысят сумму, которую можно выручить при продаже машины.
Машину Ли приобрел пять лет назад. Сейчас ее стоимость — около 400 тысяч юаней (60,6 тысячи долларов). А сумма страховки за Jaguar — 500 тысяч юаней ($75 тысяч).
Мужчина хотел сымитировать аварию, в результате которой автомобиль якобы вылетел с дороги в реку. Ли тщательно подготовился, он даже использовал специальное оборудование, которое позволило ему дистанционно управлять машиной со своего мобильного телефона. К исполнению своей задумки он привлек и знакомую — 29-летнюю женщину по фамилии Чжан.
Когда Jaguar оказался в воде, Ли и Чжан прыгнули в воду. Женщина практически сразу выбралась на берег, а мужчина вначале должен был вытащить устройство дистанционного управления из салона авто. Чжан планировала вызвать полицию, когда Ли выберется из реки, и заявить, что именно она находилась за рулем. Владелец Jaguar считал, что правоохранители скорее поверят, что аварию устроила женщина.
Но Ли долго не выплывал, и тогда Чжан начала звать на помощь. Все произошло возле населенного пункта Вэньлин восточной провинции Чжэцзян. Местные жители обнаружили Ли в воде, но он скончался до прибытия полиции. Видимо, он застрял в авто, когда пытался вытащить устройство дистанционного управления.
Прибывшие на место следователи не поверили в правдивость аварии, потому что Чжан не смогла дать четких показаний о случившемся. К тому же некоторые ее вещи, в том числе телефон, были сухими. В результате женщина призналась, что погибший уговорил ее сымитировать ДТП.
Машину Ли приобрел пять лет назад. Сейчас ее стоимость — около 400 тысяч юаней (60,6 тысячи долларов). А сумма страховки за Jaguar — 500 тысяч юаней ($75 тысяч).
Мужчина хотел сымитировать аварию, в результате которой автомобиль якобы вылетел с дороги в реку. Ли тщательно подготовился, он даже использовал специальное оборудование, которое позволило ему дистанционно управлять машиной со своего мобильного телефона. К исполнению своей задумки он привлек и знакомую — 29-летнюю женщину по фамилии Чжан.
Когда Jaguar оказался в воде, Ли и Чжан прыгнули в воду. Женщина практически сразу выбралась на берег, а мужчина вначале должен был вытащить устройство дистанционного управления из салона авто. Чжан планировала вызвать полицию, когда Ли выберется из реки, и заявить, что именно она находилась за рулем. Владелец Jaguar считал, что правоохранители скорее поверят, что аварию устроила женщина.
Но Ли долго не выплывал, и тогда Чжан начала звать на помощь. Все произошло возле населенного пункта Вэньлин восточной провинции Чжэцзян. Местные жители обнаружили Ли в воде, но он скончался до прибытия полиции. Видимо, он застрял в авто, когда пытался вытащить устройство дистанционного управления.
Прибывшие на место следователи не поверили в правдивость аварии, потому что Чжан не смогла дать четких показаний о случившемся. К тому же некоторые ее вещи, в том числе телефон, были сухими. В результате женщина призналась, что погибший уговорил ее сымитировать ДТП.
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