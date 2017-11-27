Хрущёвки преткновения: почему петербуржцы не хотят переселяться из пятиэтажек

В микрорайоне Сосновая Поляна программа реновации хрущёвок буксует из-за конфликта жителей пятиэтажек с застройщиком. 12 семей не устраивает площадь либо количество предоставляемого жилья.

План реализации проекта по расселению хрущёвок в Сосновой Поляне на 2-й Комсомольской улице выглядит радужным только на бумаге. Первую очередь уже нового жилья удалось ввести два года назад. Но будет ли вторая, сегодня зависит не от застройщика, а от собственников квадратных метров, подлежащих реновации.



Роман Леванычев как раз из таких стойких невыселенцев. Пятиэтажка практически пустая, но переезжать собственник четырехкомнатной малогабаритной квартиры на такую же площадь в возведенной инвестором новостройке не торопится, будучи уверен: синица в руках — ничто, а журавль с неба может и спуститься.



Роман Леванычев, житель расселяемого дома: «Если учесть, что у меня мать с отцом в разводе 36 лет, и они разводились, когда „СПб Реновации“ в природе не было, нам положено как минимум две квартиры — однокомнатная и трех-четырехкомнатная. Но то, что строит „СПб Реновация“ меня не устраивает».



Фактически в нескольких пустых пятиэтажках остаются жилыми 12 квартир. В распоряжении Татьяны Посредниковой теперь целая парадная, но хотелось бы жить в новом доме напротив. А там, утверждает женщина, за разницу в метраже требовали доплаты. Говорит, сделка на вторичном рынке тоже рассыпалась из-за инвестора, а теперь коробки готовы к переезду, но когда и куда неясно.



Татьяна Посредникова, житель расселяемого дома: «Зачем мы им нужны? Сейчас они снесут два дома. Они сейчас упираются в 39-й дом, где живут Ивановы. Снесут эти два дома, а наш дом…Я не знаю, что будет с нашим домом».



Семья Ивановых из 39-го в одиночку держит оборону целой пятиэтажки. Говорят, бронировать подходящие квартиры в новом доме инвестор без доплаты отказывался.



Елена Самусенко, житель расселяемого дома: «По закону развития застроенных территорий №238–39 собственникам так же, как и нанимателям должны давать на человека 18 квадратных метров. У нас в семье прописано четыре человека. Поэтому нам по договору должны были предоставить безо всяких доплат 72 квадратных метра».



В «СПб Реновации» тоже ссылаются на правовой документ, где вышеупомянутые нормы действуют только в случае соцнайма, а Ивановы — собственники. Так что игра на повышение — вне закона.



София Терникова, директор по жилищной политике ООО «СПб Реновация»: «Конечно, люди хотят поиграть. Поиграть на государственной программе. Они говорят, что это наш последний шанс. Компания „СПБ Реновация“ — частный инвестор. Мы расселяем за свои деньги. Они говорят, что мы останемся последними в своих домах, но вы дадите нам то, что мы хотим».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Олещенко.