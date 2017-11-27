«Мы просто очень любили образование»: ректор ВШЭ рассказал о становлении вуза

Сегодня юбилей отмечает один из крупнейших, престижнейших и самых продвинутых университетов страны: 25 лет исполнилось Высшей школе экономики (ВШЭ), или «Вышке», как все ее привыкли называть неофициально.

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Создававшаяся как Центр подготовки магистров, ВШЭ за эти годы стала университетом в самом широком, западном смысле: там проводятся фундаментальные исследования, готовятся экспертные оценки, а преподаватели читают модные среди столичной публики лекции в парке Горького.



Как же все начиналось? Создание нового вуза — это всегда проект амбициозный. Тем более в начале 90-х.



Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ: «Идея была очень простая, мы тогда входили в рынок всей страной. И в стране практически не было умений. Группа людей, которая начинала ВШЭ, это были такие молодые ребята, лет по 25–35. У нас были возможности пойти в бизнес, у нас были возможности пойти во власть, и многие наши сверстники так и сделали. Но у нас был такой незаконченный драйв сделать что-то для образования, мы просто очень любили образование».



В беседе с корреспондентом НТВ Романом Соболем Кузьминов признался: выпускниками прошлых лет были люди, «открытые всему новому, но не очень понимавшие, что это за новое». По его словам, нынешние абитуриенты и студенты совсем другие и «четко знают, куда идут».



Ярослав Кузьминов: «У нас был кризис в образовании, 40% выпускников вузов, при всем спросе на высшее образование, после окончания не востребуют вообще никакие профессиональные навыки, которые они там получили. И 60% выпускников колледжей. Это очень большие цифры, это неправильно. Это растраты не только общественных ресурсов, это растрата самого лучшего, самого креативного времени у этих молодых людей, когда они учатся нелюбимому делу, по которому они не найдут потом спрос».



По словам ректора вуза, ВШЭ уже далеко не экономический университет.



Ярослав Кузьминов: «„Вышка“ развивается, так к нам приходит команда, обычно какие-то молодые доктора, молодые член-корреспонденты, и говорят: мы тоже хотим у вас быть, давайте создадим у вас такой-то факультет. Так последними пришли физики. Разумеется, те экономисты и юристы, которых выпускает ВШЭ, в общем находят свой спрос. Я не боюсь за их рынки труда».



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