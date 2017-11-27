МИД Украины отреагировал на заявления главы Совета Европы о членстве РФ

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала возможное возвращение России в ПАСЕ. По ее мнению, данный шаг без восстановления территориальной целостности Украины будет противоречить международному праву.
Марьяна Беца: «Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву».
Она добавила, что в вопросе выполнения международного права и ценностей не может быть компромиссов.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев со своей стороны заявил, что Киев готов прекратить участие в работе ассамблеи в случае возвращения Москвы. На данное заявление в своем Twitter отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг».
Ранее сообщалось, что в Совете Европы рассматривают возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации из-за наложенных ограничений. По словам генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда, это негативно отразится на ситуации в Европе.
Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжн-правових порушень, відновлення терит цілісності Укр, виведення рос військ, суперечить міжн праву.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017 г.
Она добавила, что в вопросе выполнения международного права и ценностей не может быть компромиссов.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев со своей стороны заявил, что Киев готов прекратить участие в работе ассамблеи в случае возвращения Москвы. На данное заявление в своем Twitter отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг».
Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более, чем шантаж. Украина -не Россия. Не решится на такой шаг.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 ноября 2017 г.
Ранее сообщалось, что в Совете Европы рассматривают возможность снятия антироссийских санкций в связи с опасениями, что Россия может выйти из организации из-за наложенных ограничений. По словам генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда, это негативно отразится на ситуации в Европе.
Комментарии