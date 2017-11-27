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Ментовские войны — 11
28 ноября, 08:30
Запуск «Союза» с космодрома Восточный
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    МИД Украины отреагировал на заявления главы Совета Европы о членстве РФ

    2 комментария
    • Фото: @Mariana_Betsa / twitter.com
    МИД Украины отреагировал на заявления главы Совета Европы о членстве РФ

    МИД Украины отреагировал на заявления главы Совета Европы о членстве РФ

    МИД Украины отреагировал на заявления главы Совета Европы о членстве РФ
  • Фото: @Mariana_Betsa / twitter.com

    • Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала возможное возвращение России в ПАСЕ. По ее мнению, данный шаг без восстановления территориальной целостности Украины будет противоречить международному праву.

    Марьяна Беца: «Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву».




    Она добавила, что в вопросе выполнения международного права и ценностей не может быть компромиссов.

    Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев со своей стороны заявил, что Киев готов прекратить участие в работе ассамблеи в случае возвращения Москвы. На данное заявление в своем Twitter отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

    Алексей Пушков: «Украина угрожает уйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия. Не уйдет: это не более чем шантаж. Украина — не Россия. Не решится на такой шаг».



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