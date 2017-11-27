МИД: польский историк выдворен из РФ в ответ на недружественные действия Варшавы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о выдворении из страны гражданина Польши Хенрика Глембоцкого.
Заявление Марии Захаровой опубликовано на официальном сайте МИД. Она отметила, что решение о выдворении историка Глембоцкого было ответной мерой на действия Польши в отношении российского ученого-историка Дмитрия Карнаухова, занимавшегося там преподавательской деятельностью.
Мария Захарова: «Подтверждаем факт выдворения из России гражданина Польши Х. Глембоцкого — сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти».
24 ноября его официально уведомили, что было принято решение «о нежелательности его пребывания в нашей стране». На следующий день, 25 ноября, он покинул территорию России.
Захарова напомнила, что 11 октября польские власти по «абсурдным обвинениям» выслали из страны российского история Карнаухова.
Мария Захарова: «Меры, принятые в отношении Хенрика Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт».
Мария Захарова: «Подтверждаем факт выдворения из России гражданина Польши Х. Глембоцкого — сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти».
24 ноября его официально уведомили, что было принято решение «о нежелательности его пребывания в нашей стране». На следующий день, 25 ноября, он покинул территорию России.
Захарова напомнила, что 11 октября польские власти по «абсурдным обвинениям» выслали из страны российского история Карнаухова.
Мария Захарова: «Меры, принятые в отношении Хенрика Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт».
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