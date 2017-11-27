Заказавшая роллы по Интернету москвичка умерла от отравления неизвестным ядом

Жительница столицы умерла от отравления неизвестным ядом, накануне трагедии девушка ела роллы и пила вино.
Девушку госпитализировали с улицы Крижижановского вечером 23 ноября с отравлением неизвестным ядом. В дальнейшем у нее развились сепсис и полиорганная недостаточность. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, вечером 24 ноября 25-летняя москвичка скончалась в столичной больнице.
В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации у девушки дома в гостях был молодой человек, который принес вино. Кроме того, пара заказала по Интернету японские роллы, поужинала ими. Когда молодой человек уехал, девушке стало плохо.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации у девушки дома в гостях был молодой человек, который принес вино. Кроме того, пара заказала по Интернету японские роллы, поужинала ими. Когда молодой человек уехал, девушке стало плохо.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
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