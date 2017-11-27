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    Заказавшая роллы по Интернету москвичка умерла от отравления неизвестным ядом

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    Заказавшая роллы по Интернету москвичка умерла от отравления неизвестным ядом

    Заказавшая роллы по Интернету москвичка умерла от отравления неизвестным ядом

    Жительница столицы умерла от отравления неизвестным ядом, накануне трагедии девушка ела роллы и пила вино.

    Девушку госпитализировали с улицы Крижижановского вечером 23 ноября с отравлением неизвестным ядом. В дальнейшем у нее развились сепсис и полиорганная недостаточность. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, вечером 24 ноября 25-летняя москвичка скончалась в столичной больнице.

    В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации у девушки дома в гостях был молодой человек, который принес вино. Кроме того, пара заказала по Интернету японские роллы, поужинала ими. Когда молодой человек уехал, девушке стало плохо.

    Тело направили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.

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