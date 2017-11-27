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    В Москве снова откроется скандальная выставка Стёрджеса с фото обнаженных подростков

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    • Фото: Махонин Андрей / ТАСС
    В Москве снова откроется скандальная выставка Стёрджеса с фото обнаженных подростков

    В Москве снова откроется скандальная выставка Стёрджеса с фото обнаженных подростков

    В Москве снова откроется скандальная выставка Стёрджеса с фото обнаженных подростков
  • Фото: Махонин Андрей / ТАСС

    • Скандальная выставка Джока Стёрджеса «Без смущения» возвращается в Москву. Об этом сообщили в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

    В пресс-службе музея уточнили, что выставка вновь откроется 8 декабря, передает «Интерфакс».

    Главный куратор центра фотографии Наталья Григорьева-Литвинская отметила, что возвращение этого проекта в Белый зал музея — «это долг коллектива перед нашими посетителями и перед самими собой».

    смотретьВ Москве закрыли скандальную фотовыставку Стерджеса
    В Москве закрыли скандальную фотовыставку Стерджеса
    В прошлом году выставка Джока Стёрджеса, который представил снимки обнаженных девушек-подростков, вызвала скандал. На закрытии выставки настаивала сенатор Елена Мизулина, ее поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. В итоге организаторы приняли решение закрыть выставку.

    Сам Стёрджес заявил, что фотографировал моделей с их согласия или с согласия их родителей. Также он подчеркнул, что в его работах нет порнографии.

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