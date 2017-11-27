На НТВ стартовал показ многосерийного фильма «Хождение по мукам».
Киноэпопея по роману Алексея Толстого выходит в эфир с понедельника по четверг в 21:40. Просмотр доступен в телеэфире и на странице сериала на НТВ.Ru. После выхода в эфир серии также будут опубликованы на нашем YouTube-канале.
Главные роли в картине исполнили Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.
В центре истории — Катя и Даша Булавины. Революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится не метафорой, а реальной жизнью.
Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM.
Главные роли в картине исполнили Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.
В центре истории — Катя и Даша Булавины. Революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится не метафорой, а реальной жизнью.
Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM.
Комментарии