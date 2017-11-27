Хождение по мукам
ТВ-Эфир
Хождение по мукам
28 ноября, 08:30
Запуск «Союза» с космодрома Восточный
    •  

    «Хождение по мукам» — в эфире НТВ

    1 комментарий
    «Хождение по мукам» — в эфире НТВ

    «Хождение по мукам» — в эфире НТВ

    «Хождение по мукам» — в эфире НТВ

    На НТВ стартовал показ многосерийного фильма «Хождение по мукам».

    Киноэпопея по роману Алексея Толстого выходит в эфир с понедельника по четверг в 21:40. Просмотр доступен в телеэфире и на странице сериала на НТВ.Ru. После выхода в эфир серии также будут опубликованы на нашем YouTube-канале.

    Главные роли в картине исполнили Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Александр Яценко и другие.

    В центре истории — Катя и Даша Булавины. Революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. «Хождение по мукам» становится не метафорой, а реальной жизнью.

    смотретьБольшая премьера на НТВ: 5 причин посмотреть фильм «Хождение по мукам»
    Большая премьера на НТВ: 5 причин посмотреть фильм «Хождение по мукам»
    Мировая премьера сериала состоялась в октябре 2017 года в Каннах в рамках крупнейшего международного телерынка MIPCOM.

    Новости по теме

    «Хождение по мукам»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru