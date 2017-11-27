Педофила из Татарстана будут судить за насилие над 56 детьми

Следствие завершило расследование уголовного дела на жителя Татарстана, обвиняемого в насилии над 56 детьми и в незаконном изготовлении порнографии.

Как сообщает СУ СК по Татарстану, 33-летний житель Альметьевска обвиняется в 96 эпизодах «насильственных действий сексуального характера, половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратных действий, незаконного изготовления и оборота порнографических материалов».



По версии следствия, в 2015–2016 годах мужчина создал в одной из социальных сетей две вымышленные страницы — 11-летней девочки и 14-летнего мальчика.



Из сообщения СУ СК по Татарстану: «С их помощью он стал знакомиться с детьми в возрасте 10–14 лет и посредством сети Интернет совершать в отношении них действия сексуального характера, в том числе уговаривая снимать себя на фото- и видеокамеру за совершением непристойных действий. В дальнейшем, получив эти записи, угрожая их распространением, мужчина требовал присылать ему все новые записи, либо встречаться с ним».



Как установило следствие, в отношении четырех девочек 10–13 лет мужчина совершал действия сексуального характера, встречаясь с ними в гараже, либо приходя к ним в гости. По данным СК, всего от его действий пострадали 56 детей — 51 девочка и пять мальчиков.



Преступника схватили после того, как мать одной из девочек застала дочь за съемкой самой себя в обнаженном виде. В итоге девочка призналась в отношениях со взрослым мужчиной, и он был задержан. Сообщается, что вину мужчина признал в полном объеме, при этом отказавшись от дачи показаний. Он заключен под стражу.