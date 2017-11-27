Водитель такси во Всеволожске сбил клиента из-за спора о детском кресле

В Ленобласти разгорается новый скандал, связанный с такси.
В соцсетях появилось видео, на котором водитель фирмы — перевозчика пытается решить конфликт с пассажирами с помощью кулаков и делает это на глазах у маленького ребенка. Когда отец пытается увести девочку в сторону, достается его супруге. Затем водитель такси садится в машину и сбивает человека.
Как пишут очевидцы, пара с дочкой решила воспользоваться услугами таксомоторной компании. Однако когда автомобиль прибыл по адресу, извозчик заявил, что поездка с ребенком считается по другому тарифу, так как необходимо детское кресло и якобы разница в сумме составила всего 100 рублей.
Сейчас следователи проводят проверку, изучают видеокадры, опрашивают свидетелей. В правоохранительные органы с заявлением обратились и клиенты таксомоторной компании, и водитель. Свой поступок он объясняет тем, что мужчина якобы ударил его машину.
Как пишут очевидцы, пара с дочкой решила воспользоваться услугами таксомоторной компании. Однако когда автомобиль прибыл по адресу, извозчик заявил, что поездка с ребенком считается по другому тарифу, так как необходимо детское кресло и якобы разница в сумме составила всего 100 рублей.
Сейчас следователи проводят проверку, изучают видеокадры, опрашивают свидетелей. В правоохранительные органы с заявлением обратились и клиенты таксомоторной компании, и водитель. Свой поступок он объясняет тем, что мужчина якобы ударил его машину.
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