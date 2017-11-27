Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    Водитель такси во Всеволожске сбил клиента из-за спора о детском кресле

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    Водитель такси во Всеволожске сбил клиента из-за спора о детском кресле

    Водитель такси во Всеволожске сбил клиента <nobr>из-за</nobr> спора о детском кресле

    В Ленобласти разгорается новый скандал, связанный с такси.

    В соцсетях появилось видео, на котором водитель фирмы — перевозчика пытается решить конфликт с пассажирами с помощью кулаков и делает это на глазах у маленького ребенка. Когда отец пытается увести девочку в сторону, достается его супруге. Затем водитель такси садится в машину и сбивает человека.

    Как пишут очевидцы, пара с дочкой решила воспользоваться услугами таксомоторной компании. Однако когда автомобиль прибыл по адресу, извозчик заявил, что поездка с ребенком считается по другому тарифу, так как необходимо детское кресло и якобы разница в сумме составила всего 100 рублей.

    Сейчас следователи проводят проверку, изучают видеокадры, опрашивают свидетелей. В правоохранительные органы с заявлением обратились и клиенты таксомоторной компании, и водитель. Свой поступок он объясняет тем, что мужчина якобы ударил его машину.

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