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    В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение. история, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

    В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

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    В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

    В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

    В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

      В Керчи археологи исследуют 17 курганов и древнее поселение. Крупнейшие в России научные работы проходят в районе будущих железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

      В районе раскопок на глубине всего до двух метров можно разглядеть следы цивилизаций с древнейших времен до конца XIX века. Античная керамика, монеты, предметы быта бронзового века, украшения.

      Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение. Только после того как археологи завершат работу на этих территориях, сюда смогут прийти рабочие и строительная техника.

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