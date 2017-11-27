В районе будущего подхода к Крымскому мосту исследуют древнее поселение

В Керчи археологи исследуют 17 курганов и древнее поселение. Крупнейшие в России научные работы проходят в районе будущих железнодорожных подходов к Крымскому мосту.

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Крым

В районе раскопок на глубине всего до двух метров можно разглядеть следы цивилизаций с древнейших времен до конца XIX века. Античная керамика, монеты, предметы быта бронзового века, украшения.



Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение. Только после того как археологи завершат работу на этих территориях, сюда смогут прийти рабочие и строительная техника.