«АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу

«АвтоВАЗ» после 12-летнего перерыва снова отправляет свои машины на Кубу.

Завод объявил, что уже в январе 2018 года на Остров свободы прибудет первая партия. В ней 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus Cross.



В сообщении говорится, что использовать их будут кубинские государственные службы такси, прокатные и туристические компании. Финансирование сделки обеспечила госкорпорация ВЭБ.



Как заявил глава «АвтоВАЗа» Николя Мор, Куба помнит и уважает бренд Lada. Во времена Советского Союза «Лады» поставляли туда бесплатно в качестве гуманитарной помощи, и сейчас по кубинским дорогам разъезжает 90 тысяч этих автомобилей. Сам завод предпочитает называть их «классическими» моделями.