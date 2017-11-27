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    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу. АвтоВАЗ, автомобили, автомобильная промышленность, Куба, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу

    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу

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    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу

    «АвтоВАЗ» возобновляет поставки машин на Кубу

      «АвтоВАЗ» после 12-летнего перерыва снова отправляет свои машины на Кубу.

      Завод объявил, что уже в январе 2018 года на Остров свободы прибудет первая партия. В ней 344 автомобиля Lada Vesta и Lada Largus Cross.

      В сообщении говорится, что использовать их будут кубинские государственные службы такси, прокатные и туристические компании. Финансирование сделки обеспечила госкорпорация ВЭБ.

      Как заявил глава «АвтоВАЗа» Николя Мор, Куба помнит и уважает бренд Lada. Во времена Советского Союза «Лады» поставляли туда бесплатно в качестве гуманитарной помощи, и сейчас по кубинским дорогам разъезжает 90 тысяч этих автомобилей. Сам завод предпочитает называть их «классическими» моделями.

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