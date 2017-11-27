Курс биткоина преодолел $9700

Курс крипотвалюты биткоин установил очередной исторический рекорд — 9 тысяч 700 долларов. Тем временем аналитики прогнозируют ему то падение до 5 тысяч долларов, то рост до 20 тысяч.

За последние две недели биткоин — самая популярная криптовалюта в мире — подорожал на 45%. В середине ноября он поднялся выше 8000 долларов, накануне преодолел уровень в 9000, а сегодня утром пробил отметку в 9700.



Как отмечает агентство Bloomberg, новый виток ажиотажа связан с тем, что к биткоину стали проявлять интерес серьезные инвесторы — от крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний. А Чикагская товарная биржа собирается начать торговлю фьючерсами на биткоин, что, безусловно, еще добавляет ему авторитет.



К тому же интерес к таким сделкам, по некоторым данным, проявляет крупнейший банк США JPMorgan Chase. Хотя еще совсем недавно Джейми Даймон, исполнительный директор JPMorgan, грозил увольнять сотрудников, которые будут торговать биткоинами.



Впрочем, биткоин уже не раз показывал, что умеет бодро не только расти, но и обваливаться.

