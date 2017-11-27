На острове Ломбок открыли аэропорт, закрытый из-за извержения вулкана на Бали

Индонезийские власти приняли решение возобновить работу аэропорта на Ломбоке, который ранее закрыли
из-за извержения вулкана на соседнем Бали.
Власти Индонезии были вынуждены закрыть аэропорты на островах Бали и Ломбок из-за вулкана Агунг, который выбросил столб пепла на тысячи метров. Для самолетов был введен красный уровень угрозы.
Первый выброс пепла произошел 21 ноября, а второе извержение началось накануне, 26 ноября, и оно оказалось сильнее предыдущего. Власти эвакуировали из ближайших к Агунгу населенных пунктов десятки тысяч жителей.
В результате сегодня власти Лобока приняли решение открыть воздушную гавань, передает РИА Новости. Министр туризма Индонезии Ариф Яхья предложил владельцам гостиниц на острове предоставить 50% скидку отдыхающим и попросил компании бесплатно доставлять людей в аэропорт.
Тем временем на Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.
Первый выброс пепла произошел 21 ноября, а второе извержение началось накануне, 26 ноября, и оно оказалось сильнее предыдущего. Власти эвакуировали из ближайших к Агунгу населенных пунктов десятки тысяч жителей.
В результате сегодня власти Лобока приняли решение открыть воздушную гавань, передает РИА Новости. Министр туризма Индонезии Ариф Яхья предложил владельцам гостиниц на острове предоставить 50% скидку отдыхающим и попросил компании бесплатно доставлять людей в аэропорт.
Тем временем на Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.
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