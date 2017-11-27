Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    На острове Ломбок открыли аэропорт, закрытый из-за извержения вулкана на Бали

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    На острове Ломбок открыли аэропорт, закрытый из-за извержения вулкана на Бали

    На острове Ломбок открыли аэропорт, закрытый <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана на Бали

    Индонезийские власти приняли решение возобновить работу аэропорта на Ломбоке, который ранее закрыли из-за извержения вулкана на соседнем Бали.

    Власти Индонезии были вынуждены закрыть аэропорты на островах Бали и Ломбок из-за вулкана Агунг, который выбросил столб пепла на тысячи метров. Для самолетов был введен красный уровень угрозы.

    Первый выброс пепла произошел 21 ноября, а второе извержение началось накануне, 26 ноября, и оно оказалось сильнее предыдущего. Власти эвакуировали из ближайших к Агунгу населенных пунктов десятки тысяч жителей.

    В результате сегодня власти Лобока приняли решение открыть воздушную гавань, передает РИА Новости. Министр туризма Индонезии Ариф Яхья предложил владельцам гостиниц на острове предоставить 50% скидку отдыхающим и попросил компании бесплатно доставлять людей в аэропорт.

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    Тем временем на Бали застряли около 60 тысяч туристов, в их числе и около 300 россиян. Наших соотечественников вывезут с острова на паромах.

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