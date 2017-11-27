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    В России почти остановили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку. ВИЧ, Минздрав, болезни, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России почти остановили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку

    В России почти остановили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку

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    В России почти остановили передачу <nobr>ВИЧ-инфекции</nobr> от матери ребенку

    В России почти остановили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку

    В России почти остановили передачу <nobr>ВИЧ-инфекции</nobr> от матери ребенку

      Российским медикам удалось добиться практически полной остановки передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

      Зараженных — менее 2%. Об этом на открытии третьего Всероссийского форума по профилактике и лечению ВИЧ рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

      Также она отметила важность профилактики и информирования россиян. В качестве примера министр упомянула о спецвагоне-лаборатории. В этом году он в составе различных поездов проехал по 24 регионам страны, где ситуация с ВИЧ-инфицированными самая острая. Анализы сдали около 25 тысяч человек.

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