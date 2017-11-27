В России почти остановили передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку

Российским медикам удалось добиться практически полной остановки передачи
ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Зараженных — менее 2%. Об этом на открытии третьего Всероссийского форума по профилактике и лечению ВИЧ рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Также она отметила важность профилактики и информирования россиян. В качестве примера министр упомянула о спецвагоне-лаборатории. В этом году он в составе различных поездов проехал по 24 регионам страны, где ситуация с ВИЧ-инфицированными самая острая. Анализы сдали около 25 тысяч человек.
Также она отметила важность профилактики и информирования россиян. В качестве примера министр упомянула о спецвагоне-лаборатории. В этом году он в составе различных поездов проехал по 24 регионам страны, где ситуация с ВИЧ-инфицированными самая острая. Анализы сдали около 25 тысяч человек.
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