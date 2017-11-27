Участник «Ты супер! Танцы» благодаря проекту обрел семью

Долгие годы единственным близким человеком для
мальчика-сироты была его старшая сестра. Но один из выпусков шоу «Ты супер! Танцы» полностью перевернул его жизнь.
Иногда на проекте «Ты супер! Танцы» случаются настоящие чудеса. Казалось бы, участник Джейхун Ага-Тагиев представил свой номер, судьи пропустили его в следующий тур, значит, основные волнения позади. Но нет, ведущий попросил танцора задержаться на сцене. Оказалось, что к нему приехал родственник, с которым юноша не был знаком.
Александр Олешко, ведущий шоу «Ты супер! Танцы»: «В этом зале есть один человек, который очень внимательно следит за проектом „Ты супер! Танцы“. Можно я приглашу? Азиз, идите сюда. Азис Алиев — руководитель информационного агентства и радио „Sputnik Азербайджан“».
Это просто невероятно, ведь Азиз Алиев помогал проекту «Ты супер! Танцы» проводить кастинги в Азербайджане. Во время выступления Джейхуна Азис обратил внимание на его фамилию, которая оказалась до боли знакома. После этого он потерял покой.
Азис Алиев: «Я обратился к своим сестрам, которые живут в Туркмении и попросил: „Уточните, этот парень является нашим родственником или нет“. И каково же было мое удивление, когда буквально через день с четырех, с пяти сторон мне сказали: „Да“».
Для Джейхуна это стало настоящим шоком. Ведь мать у юного танцора умерла несколько лет назад, отца никогда в жизни не видел. Единственным близким человеком для него является старшая сестра.
Джейхун Ага-Тагиев: «Я не ожидал, честно. Я думал, что к Наргиз пришли. А потом: „Джейхун, это к тебе пришли“. Я сразу из образа вышел».
В очередной раз стало ясно, что на проекте «Ты супер! Танцы» возможно все. Судьбы соединяются и после этого меняются. Одни обретают родственников, другие — чувство гордости за свою семью.
Азис Алиев: «Естественно, это гордость не только за него, но и за всю нашу семью. Потому что, насколько я знаю, такой он единственный в нашей семье».
Азиз привез Джейхуну подарки, среди которых и дорогой телефон последней модели. А что еще надо 16-летнему парню? К тому же с помощью этого гаджета можно поддерживать связь, которая теперь никогда не разорвется.
Азиз Алиев: «Чем больше я знаю своих родственников, тем я богаче, в хорошем смысле, не в деньгах».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 21:00.
Александр Олешко, ведущий шоу «Ты супер! Танцы»: «В этом зале есть один человек, который очень внимательно следит за проектом „Ты супер! Танцы“. Можно я приглашу? Азиз, идите сюда. Азис Алиев — руководитель информационного агентства и радио „Sputnik Азербайджан“».
Это просто невероятно, ведь Азиз Алиев помогал проекту «Ты супер! Танцы» проводить кастинги в Азербайджане. Во время выступления Джейхуна Азис обратил внимание на его фамилию, которая оказалась до боли знакома. После этого он потерял покой.
Азис Алиев: «Я обратился к своим сестрам, которые живут в Туркмении и попросил: „Уточните, этот парень является нашим родственником или нет“. И каково же было мое удивление, когда буквально через день с четырех, с пяти сторон мне сказали: „Да“».
Для Джейхуна это стало настоящим шоком. Ведь мать у юного танцора умерла несколько лет назад, отца никогда в жизни не видел. Единственным близким человеком для него является старшая сестра.
Джейхун Ага-Тагиев: «Я не ожидал, честно. Я думал, что к Наргиз пришли. А потом: „Джейхун, это к тебе пришли“. Я сразу из образа вышел».
В очередной раз стало ясно, что на проекте «Ты супер! Танцы» возможно все. Судьбы соединяются и после этого меняются. Одни обретают родственников, другие — чувство гордости за свою семью.
Азис Алиев: «Естественно, это гордость не только за него, но и за всю нашу семью. Потому что, насколько я знаю, такой он единственный в нашей семье».
Азиз привез Джейхуну подарки, среди которых и дорогой телефон последней модели. А что еще надо 16-летнему парню? К тому же с помощью этого гаджета можно поддерживать связь, которая теперь никогда не разорвется.
Азиз Алиев: «Чем больше я знаю своих родственников, тем я богаче, в хорошем смысле, не в деньгах».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 21:00.
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