Оскандалившаяся дама с собачкой из Петербурга оставлена под домашним арестом

Петроградский районный суд на полгода продлил меру пресечения женщине, устроившей драку на детской площадке.
Надежда Фёдорова, прославившаяся тем, что ударила трехлетнего мальчика на детской площадке, на время следствия до 13 мая оставлена под домашним арестом. Такое решение принял Петроградский суд Петербурга.
Процесс проходит в открытом режиме, однако фото-и видеосъемки были запрещены. Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Это позволило бы Надежде Фёдоровой выходить из дома гораздо чаще, чем ей предписано предыдущей мерой пресечения.
Сегодня она может покидать квартиру лишь с 9 до 11 часов утра. Со стороны обвиняемой была просьба изменить время прогулки с 11 до 15 часов. Однако после 30-минутного совещания судья Алёна Смелянец приняла решение оставить в силе домашний арест, а время прогулки увеличить до трех часов в день: с 9 утра до полудня.
Процесс проходит в открытом режиме, однако фото-и видеосъемки были запрещены. Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Это позволило бы Надежде Фёдоровой выходить из дома гораздо чаще, чем ей предписано предыдущей мерой пресечения.
Сегодня она может покидать квартиру лишь с 9 до 11 часов утра. Со стороны обвиняемой была просьба изменить время прогулки с 11 до 15 часов. Однако после 30-минутного совещания судья Алёна Смелянец приняла решение оставить в силе домашний арест, а время прогулки увеличить до трех часов в день: с 9 утра до полудня.
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