Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    Помощь многодетным семьям окажут в 60 российских регионах

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    Помощь многодетным семьям окажут в 60 российских регионах

    Помощь многодетным семьям окажут в 60 российских регионах

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень регионов, которые в 2018 году получат федеральные субсидии на выплаты семьям с третьим и последующими детьми.

    В перечень включены 60 субъектов РФ. По сравнению с прошлым годом число регионов в списке увеличилось на 10. С их полным списком можно ознакомиться на сайте кабмина.

    Отмечается, что распоряжение позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией «продолжить в 2018 году поддержку семей при рождении третьего ребенка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости».

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