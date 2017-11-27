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    Смольный признал воинское захоронение рядом со строящейся дорогой

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    Смольный признал воинское захоронение рядом со строящейся дорогой

    Смольный признал воинское захоронение рядом со строящейся дорогой

    Заместитель губернатора Михаил Мокрецов сообщил СМИ, что проект развязки рядом с Шушарской дорогой будет скорректирован.

    Вице-губернатор Петербурга заявил, что завершение строительства скандальной развязки в сторону «Экспофорума» на Петербургском шоссе переносится на 2019 год. Власти города признали, что основанием для переноса сроков (изначально дорогу хотели ввести в эксплуатацию в мае следующего года) стало воинское захоронение.

    Впрочем, чиновники по-прежнему отказываются признавать его местом официального погребения. Несмотря на наличие учетной карточки, в которой указаны границы этого захоронения, и количество похороненных бойцов.

    Добиться остановки работ на стройплощадке удалось лишь после того, как историки и поисковики продемонстрировали прессе останки, поднятые техникой на поверхность. Представители Западного военного округа отказались отправлять на место спецбатальон, заявив, что у них нет сомнений в том, что там существует паспортизированное захоронение. Теперь Смольный не исключает, что проект развязки будет скорректирован.

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