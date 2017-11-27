Медведев распорядился запустить «Союз» с Восточного 28 ноября

Второй запуск
ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный должен состояться 28 ноября, заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства сообщил, что уже подписал распоряжение о проведении этого запуска. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, уточнил, что пуск состоится в 8:41:46 по московскому времени.
«Союз-2» должен вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 аппаратов российского и иностранного производства.
По словам Рогозина, «Метеор» станет третьим в группировке спутников, которые позволят прогнозировать чрезвычайные ситуации и обеспечивать авиакомпании данными о погоде. Также будет запущен аппарат «Бауманец-2», который создан в университете имени Баумана.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Космодром в целом набирает обороты, должен приносить отдачу, запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить наши позиции на международных рынках».
Еще один запуск «Союза» намечен на 22 декабря.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Мы 22 декабря еще собираемся запустить ракету „Союз -2.1б“ с космическим аппаратом „Канопус“, в следующем году — продолжение пусковой программы».
Первый пуск с Восточного был произведен 28 апреля — на день позже, чем планировалось изначально. Тогда с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно вывела на орбиту три научных спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Позднее «Роскосмос» опубликовал видео первого запуска с Восточного, снятое камерой с «Союза».
«Союз-2» должен вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 аппаратов российского и иностранного производства.
По словам Рогозина, «Метеор» станет третьим в группировке спутников, которые позволят прогнозировать чрезвычайные ситуации и обеспечивать авиакомпании данными о погоде. Также будет запущен аппарат «Бауманец-2», который создан в университете имени Баумана.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Космодром в целом набирает обороты, должен приносить отдачу, запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения должен укрепить наши позиции на международных рынках».
РКН «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс космодрома #Восточный. Пуск запланирован в 08:41 мск 28 ноября — https://t.co/twPYeb6g3B. pic.twitter.com/NTZRZON3hz— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 25, 2017
А тем временем на Восточном pic.twitter.com/9OP7L9l0sd— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) November 25, 2017
Еще один запуск «Союза» намечен на 22 декабря.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Мы 22 декабря еще собираемся запустить ракету „Союз -2.1б“ с космическим аппаратом „Канопус“, в следующем году — продолжение пусковой программы».
Первый пуск с Восточного был произведен 28 апреля — на день позже, чем планировалось изначально. Тогда с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно вывела на орбиту три научных спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Позднее «Роскосмос» опубликовал видео первого запуска с Восточного, снятое камерой с «Союза».
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