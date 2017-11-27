Медведев распорядился запустить «Союз» с Восточного 28 ноября

РКН «Союз-2.1б» вывезена на стартовый комплекс космодрома #Восточный . Пуск запланирован в 08:41 мск 28 ноября — https://t.co/twPYeb6g3B . pic.twitter.com/NTZRZON3hz

А тем временем на Восточном pic.twitter.com/9OP7L9l0sd