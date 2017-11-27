Старушка на миллион: в Австралии 95-летнюю «Лару Крофт» обвинили в расхищении гробниц

Археологи по всему миру обсуждают скандал, в центре которого оказалась 95-летняя жительница Австралии Джоан Говард. Ее обвинили в разграблении древних захоронений, а в ее доме нашли артефакты на 1 млн долларов.

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Международный скандал разразился после появления 95-летней Джоан Говард и ее коллекции в СМИ. Египет и другие страны, где успела побывать женщина, потребовали вернуть все артефакты. А профессор исторического университета в Каире Моника Ханна написала открытое письмо и принялась собирать подписи.



Моника Ханна: «Неприемлемо, чтобы миссис Говард вела себя как пират и присваивала разные археологические объект. Миссис Говард нарушила все возможные законы, используя свой дипломатический статус».



В Австралии начали свое расследование и уже пересчитали все артефакты, озвучив их стоимость — более миллиона долларов.



Люк Бонд, офицер отдела охраны культурного наследия: «В результате обысков были найдены боле 150 артефактов. Расследование продолжается, и мы готовимся предъявить обвинение в хищении древностей».



Как выяснилось, во время Второй мировой войны юная Джоан была медсестрой, а затем вышла замуж на дипломата Кейта Говарда и отправилась с ним на Ближний Восток. Там археология захватила ее с головой. Она записалась волонтером и работала в составе британских и американских экспедиций.



В течение 11 лет Говард с лопатой и фонариком спокойно курсировала между Сирией, Египтом, Иорданией, Палестинской автономией и Израилем. За артефактами спускалась сама, часто рискуя жизнью.



Дэвид Берридж, работник антикварного магазина: «Получается, у нас в Австралии теперь тоже есть Индиана Джонс, причем женщина. Она очень скромна. Она не любит говорить, как спускалась туда с ведрами, факелом, прикрепленным к голове, как пробиралась сквозь скорпионов».



Именно так в ее коллекции и появились все эти ценности — топоры каменного века, керамика и оружие времен финикийцев и римлян, древнеегипетские монеты, печати и украшения. По словам самой старушки, один из ее любимых экспонатов коллекции — римский кинжал, который она нашла рядом со скелетом его обладателя. Теперь же, скорее всего, все ценности придется вернуть. Однако, как признается сама Говард, она ни о чем не жалеет.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».