Россиянин снял видео у подножия извергающегося вулкана на Бали

Уровень опасности на острове Бали повышен до максимального. Аэропорт закрыт в связи с образовавшимся над ним облаком пепла. Российских туристов эвакуируют на соседние острова. В потенциально опасной зоне могут находиться около 300 наших соотечественников. В целом опасность угрожает 60 тысячам путешественников со всего мира.
Около 60 тысяч человек сейчас пытаются покинуть райский остров, а местные к происходящему относятся с азиатским спокойствием. На табло аэропорта напротив каждого рейса написано слово «отменен». Пассажиры сидят на чемоданах в прямом и переносном смыслах.
Тем временем россиян — а их на Бали порядка 300 человек — на паромах экстренно отправляют на соседние острова. Уровень ЧС сегодня утром местными властями был повышен до максимально. Метеорологи с ужасом наблюдают за показаниями приборов и прогнозируют новое извержение большей силы.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга пустуют: 40 тысяч балийцев эвакуированы. А наш соотечественник Александр Солис сделал любительскую запись прямо у подножья вулкана. Сейчас мужчина уже в безопасном месте.
Александр Солис: «Нахожусь у самого подножия вулкана. Там вверху смог, пепел, дым. Туристов нет вообще никого. Местные деревни эвакуированы. Невозможно дышать».
Специалисты говорят: мало кто, покупая путевку, задумывается о том, что сказочный остров находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, внутри которого порядка 500 вулканов, и 100 с лишним из них действующие. Агунг дремал почти полвека. В 1963 году потоками лавы были уничтожены десятки поселков, погибли почти 1200 человек. Это было самое разрушительное извержение за всю историю Бали.
Наши дипломаты внимательно следят за ситуацией, они просят туристов отказаться от полета на остров как минимум в ближайший месяц.
Тем временем балийские вулканологи отмечают учащение подземных толчков. А столб пепла поднялся на высоту в семь километров. Эксперты знают: это признак того, что уровень магмы достиг максимума. Вероятнее всего, мощное извержение произойдет уже в течение суток.
Подробности — в видеоматериале.
Тем временем россиян — а их на Бали порядка 300 человек — на паромах экстренно отправляют на соседние острова. Уровень ЧС сегодня утром местными властями был повышен до максимально. Метеорологи с ужасом наблюдают за показаниями приборов и прогнозируют новое извержение большей силы.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга пустуют: 40 тысяч балийцев эвакуированы. А наш соотечественник Александр Солис сделал любительскую запись прямо у подножья вулкана. Сейчас мужчина уже в безопасном месте.
Александр Солис: «Нахожусь у самого подножия вулкана. Там вверху смог, пепел, дым. Туристов нет вообще никого. Местные деревни эвакуированы. Невозможно дышать».
Специалисты говорят: мало кто, покупая путевку, задумывается о том, что сказочный остров находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, внутри которого порядка 500 вулканов, и 100 с лишним из них действующие. Агунг дремал почти полвека. В 1963 году потоками лавы были уничтожены десятки поселков, погибли почти 1200 человек. Это было самое разрушительное извержение за всю историю Бали.
Наши дипломаты внимательно следят за ситуацией, они просят туристов отказаться от полета на остров как минимум в ближайший месяц.
Тем временем балийские вулканологи отмечают учащение подземных толчков. А столб пепла поднялся на высоту в семь километров. Эксперты знают: это признак того, что уровень магмы достиг максимума. Вероятнее всего, мощное извержение произойдет уже в течение суток.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии