Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

Омскому участковому удалось спасти годовалого малыша, которого в квартире удерживал вооруженный мужчина.

792 алкоголь

заложники

Омск

полиция

Капитан полиции убедил злоумышленника передать ему малыша, после чего на преступника надели наручники. Выяснилось, что ранее судимый мужчина пришел в гости к друзьям — семейной паре. Вместе они распивали алкоголь, после чего и произошел конфликт.



Гость напал на хозяев с ножом, тяжело ранил супругов и заперся в комнате с ребенком. Соседи, услышав крики, вызвали стражей порядка. Те начали переговоры, которые, к счастью, закончились успешно.



Малыша передали врачам — жизни пациента ничто не угрожает. Раненых также осмотрели медики. А задержанного отправили на экспертизу — не исключено, что он находился под воздействием наркотиков.