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    Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом. алкоголь, заложники, Омск, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОмский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

    Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

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    Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

    Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

    Омский участковый спас малыша от неадекватного мужчины с ножом

      Омскому участковому удалось спасти годовалого малыша, которого в квартире удерживал вооруженный мужчина.

      Капитан полиции убедил злоумышленника передать ему малыша, после чего на преступника надели наручники. Выяснилось, что ранее судимый мужчина пришел в гости к друзьям — семейной паре. Вместе они распивали алкоголь, после чего и произошел конфликт.

      Гость напал на хозяев с ножом, тяжело ранил супругов и заперся в комнате с ребенком. Соседи, услышав крики, вызвали стражей порядка. Те начали переговоры, которые, к счастью, закончились успешно.

      Малыша передали врачам — жизни пациента ничто не угрожает. Раненых также осмотрели медики. А задержанного отправили на экспертизу — не исключено, что он находился под воздействием наркотиков.

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