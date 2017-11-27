Француженка нашла человека со снимка из купленного на барахолке в Москве фотоаппарата

Удивительная история произошла с французской художницей, живущей в Лондоне. Элизабет Бланшет купила на блошином рынке в Москве старый фотоаппарат, внутри которого оказалась пленка с портретами ребенка. Иностранка решила во что бы то ни стало найти героя фотосессии.

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Мальчику с черно-белой фотографии сейчас 33 года. Он женат, воспитывает двоих сыновей. Таким Дмитрий Кретов себя никогда бы и не увидел, но все изменило одно сообщение от подруги детства. Та нашла на сайте объявление. Некая француженка разместила в Сети несколько снимков и сообщила, что ищет ребенка, который на них изображен. В то, что на выцветшем фото почти 30-летней давности именно он, мужчина поверил не сразу.



Дмитрий Кретов: «Первая мысль была, что это шутка, розыгрыш. Вторая мысль была, что у меня часть фотографий хранится в „облаке“, и, может, кто-то сломал „облако“ и пытается как-то этим заработать».



Несколько дней он строил догадки, как фотографии его семьи могли оказаться в руках незнакомой женщины за 3000 километров от Москвы. Он показал фото родителям, и они развеяли все сомнения. Все эти сокровенные снимки нашла Элизабет Бланшет в советском фотоаппарате. Во время путешествия по российской столице она купила на блошином рынке для своей коллекции старый фотоаппарат. Вернувшись домой, обнаружила пленку, а когда проявила, увидела советского ребенка и решила во что бы то ни стало разыскать его.



Элизабет Бланшет: «Эти фотографии были очень хорошего качества. К тому же там была часть жизни этого мальчика, фотографии с ним. За столом и на церемонии (первый учебный день) в огромном количестве цветов. И я не понимала, как, но знала, что должна его найти. Потому что это первый день в школе».



На поиски российского незнакомца ушел почти месяц. Элизабет растиражировала снимки во всех соцсетях. Со своей новой иностранной приятельницей, которая вернула его в детство, Дмитрий связался по телефону.



Подробности — в видеоматериале.