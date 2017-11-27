Принц Гарри и актриса Меган Маркл объявили о помолвке

Состоялась помолвка британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Их свадьба намечена на весну 2018 года.
О помолвке принца Гарри сообщили в канцелярии его отца — принца Уэльского Чарльза, передает РИА Новости. Согласно заявлению, свадьба состоится весной следующего года. В сообщении говорится, что Гарри уже проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении вступить в брак с Меган Маркл.
Из заявления Кларенс-хауса: «Принц Уэльский объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Гарри проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Свадьба состоится весной 2018 года, подробности будут объявлены позже».
Информацию о помолвке подтвердили и в Кенсингтонском дворце. Как ожидается, в ближайшее время жениха и невесту ждет официальная фотосессия в связи с объявлением об их помолвке.
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл Кенсингтонский дворец официально подтвердил в прошлом году. Интерес прессы к возлюбленной Гарри привел к ряду неприятных инцидентов. Семья актрисы была вынуждена вызвать полицию, когда фоторепортеры незаконно пытались попасть в их дом, а для самой Маркл пришлось нанять охрану.
Из заявления Кларенс-хауса: «Принц Уэльский объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Гарри проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Свадьба состоится весной 2018 года, подробности будут объявлены позже».
Информацию о помолвке подтвердили и в Кенсингтонском дворце. Как ожидается, в ближайшее время жениха и невесту ждет официальная фотосессия в связи с объявлением об их помолвке.
Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл Кенсингтонский дворец официально подтвердил в прошлом году. Интерес прессы к возлюбленной Гарри привел к ряду неприятных инцидентов. Семья актрисы была вынуждена вызвать полицию, когда фоторепортеры незаконно пытались попасть в их дом, а для самой Маркл пришлось нанять охрану.
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