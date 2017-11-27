Ветеран МВД будет судиться с хозяевами напавшего на него пса

Подмосковные полицейские разыскали хозяйку тибетского мастифа, который растерзал ветерана МВД. Собака набросилась на него в Подмосковье, при этом заводчица находилась рядом. Очевидцы утверждают, что она не вызвала скорую, а попыталась договориться с пострадавшим мужчиной, чтобы он не обращался в полицию.

Тибетский мастиф набросился на ветерана МВД Петр Плющая возле дома. Хозяйка пса якобы забыла закрыть ворота. На крики она, конечно, выбежала, но вызывать медиков почему-то не спешила.



Пётр Плющай: «Вышла хозяйка со двора, которая плохо дверь закрыла, а, может, сама открыла. Очень больно было. Я скорую вызвал. Она просила не вызывать скорую, замять это дело. Но я как увидел, что лужа крови у меня, очень испугался».



Хозяйка тибетского мастифа в отъезде, а потому отвечать на вопросы пришлось ее супругу.



Александр, хозяин собаки: «У нее в породе заложено, что она только территорию охраняет, а на улице ей все до лампочки. Как человека его жалко, то, что он здесь собаку спровоцировал, это другой разговор».



Хозяева собаки теперь объясняют провокацией ее поведение в тот день. По их словам, сосед подошел к чужому участку слишком близко. Тем временем другие жители коттеджного поселка уверяют, что тибетский мастиф не впервые нападает на людей.



Семья пострадавшего намерена дойти до суда. Сын Петра Плющая уже обратился в полицию с заявлением.



Подробности — в видеоматериале.