Школьник из Новосибирска рассказал, как ему сожгли лицо в местной больнице

Сотрудники СК пытаются понять, каким образом юный пациент получил ожоги во время процедуры прогревания в больнице. Врачи диагностировали у Артёма воспаление глаз и отправили к физиотерапевту. Доктор подсоединила аппарат, предупредила, что будет жечь, и ушла. В ведомстве возбудили уголовное дело.
По словам школьника, ему было нестерпимо больно. В итоге потребовалась помощь специалистов ожогового центра. Сейчас пациент проходит курс реабилитации дома. А медики, по некоторым данным, пытаются переложить вину за случившееся на самого ребенка.
Чтобы наверняка застать физиотерапевта детской больницы на работе, сотрудникам СК даже пришлось взять талон на прием. Сыщики намерены выяснить, как 13-летний Артём Инзарин мог получить травму там, где ему, казалось бы, должны были помочь. Прогревание ему назначил окулист. Специалисты говорят, что такие процедуры в детской больнице делают десятки раз в день. Со слов самого пациента, включив аппарат, врач-физиотерапевт просто ушла и якобы предупредила терпеть в случае жжения.
Артём Инзарин: «Она (аппаратура — ред.) начала пахнуть гарью, я думал, что она изначально так пахла, поэтому так и надо, я сидел и терпел. Когда она зашла, повязка горела, пламя было таким сильным, что подпалило даже волосы».
Лишь чудом Артём не получил ожог глаз. Оказав мальчику первую помощь, врачи позвонили матери школьника и попросили не поднимать панику. Однако она написала заявление в Следственный комитет, там возбудили уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
Чтобы наверняка застать физиотерапевта детской больницы на работе, сотрудникам СК даже пришлось взять талон на прием. Сыщики намерены выяснить, как 13-летний Артём Инзарин мог получить травму там, где ему, казалось бы, должны были помочь. Прогревание ему назначил окулист. Специалисты говорят, что такие процедуры в детской больнице делают десятки раз в день. Со слов самого пациента, включив аппарат, врач-физиотерапевт просто ушла и якобы предупредила терпеть в случае жжения.
Артём Инзарин: «Она (аппаратура — ред.) начала пахнуть гарью, я думал, что она изначально так пахла, поэтому так и надо, я сидел и терпел. Когда она зашла, повязка горела, пламя было таким сильным, что подпалило даже волосы».
Лишь чудом Артём не получил ожог глаз. Оказав мальчику первую помощь, врачи позвонили матери школьника и попросили не поднимать панику. Однако она написала заявление в Следственный комитет, там возбудили уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
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