Премьера: телеканал НТВ покажет «Поезд будущего»

30 ноября телезрители НТВ смогут увидеть премьеру документального фильма Сергея Малозёмова «Поезд будущего». Автор и ведущий программ «Еда живая и мертвая» и «Чудо техники» покажет будущее железнодорожного транспорта в условиях современной технической революции.
Развитие железнодорожного транспорта сегодня — это глобальный, общемировой тренд. Следовательно, новые поезда должны сочетать в себе скорость, безопасность, а также комфортабельность. Но усилия ученых и инженеров бесперспективны без оценки реальных потребностей пассажиров. А значит, самый технологичный поезд должен быть доступным и комфортным, совершающим достаточное количество остановок в пути.
Фильм «Поезд будущего» ответит сразу на целый ряд животрепещущих для любителей железнодорожного транспорта вопросов: как создать эргономичное кресло, удобное спальное место или разместить душ прямо в купе? Как взять в путешествие не только чемодан, но и автомобиль? Как по буквенному коду вагона угадать, будет ли в нем биотуалет? Нужен ли сейф в купе и можно ли расплачиваться в поезде банковской картой? Что общего между атомным реактором и системой отопления в поездах, идущих на север в России?
Помимо этого, телезрители смогут узнать, как в Японии испытывают вагоны в условиях 9-балльного землетрясения, сможет ли искусственный интеллект заменить человека, управляющего локомотивом или всем движением на железной дороге, как проводят краш-тесты поездов и как работают краш-модули на уже существующих составах.
Сергей Малозёмов: «Я с детства обожаю железные дороги и, если есть выбор, ехать или лететь, например, в Петербург или Нижний Новгород, то, не колеблясь, выбираю поезд. Более того, я и на работу в Москве стараюсь ездить на метро или нынешних суперсовременных трамваях. Мне очень нравится независимость от пробок, точность расписания и стук колес. Разумеется, моей давней мечтой было сделать документальный фильм о том, как меняются железные дороги в XXI веке. И во время съемок я реально объехал вокруг света — от Франции до США и Японии. Не забыли мы и о новациях от российских железнодорожников. Теперь у меня есть понимание, каким именно будет „поезд будущего“».
Новое научное расследование Сергея Малозёмова — это не только настоящий научный калейдоскоп смелых фантазий российских и зарубежных инженеров, но и реальные достижения ученых, а также повседневные запросы пассажиров. В каждой из этих составляющих найдены детали, из которых и собирается «Поезд будущего».
Смотрите фильм «Поезд будущего» с Сергеем Малозёмовым на НТВ в ночь на пятницу, 1 декабря, в 00:20.
Фильм «Поезд будущего» ответит сразу на целый ряд животрепещущих для любителей железнодорожного транспорта вопросов: как создать эргономичное кресло, удобное спальное место или разместить душ прямо в купе? Как взять в путешествие не только чемодан, но и автомобиль? Как по буквенному коду вагона угадать, будет ли в нем биотуалет? Нужен ли сейф в купе и можно ли расплачиваться в поезде банковской картой? Что общего между атомным реактором и системой отопления в поездах, идущих на север в России?
Помимо этого, телезрители смогут узнать, как в Японии испытывают вагоны в условиях 9-балльного землетрясения, сможет ли искусственный интеллект заменить человека, управляющего локомотивом или всем движением на железной дороге, как проводят краш-тесты поездов и как работают краш-модули на уже существующих составах.
Сергей Малозёмов: «Я с детства обожаю железные дороги и, если есть выбор, ехать или лететь, например, в Петербург или Нижний Новгород, то, не колеблясь, выбираю поезд. Более того, я и на работу в Москве стараюсь ездить на метро или нынешних суперсовременных трамваях. Мне очень нравится независимость от пробок, точность расписания и стук колес. Разумеется, моей давней мечтой было сделать документальный фильм о том, как меняются железные дороги в XXI веке. И во время съемок я реально объехал вокруг света — от Франции до США и Японии. Не забыли мы и о новациях от российских железнодорожников. Теперь у меня есть понимание, каким именно будет „поезд будущего“».
Новое научное расследование Сергея Малозёмова — это не только настоящий научный калейдоскоп смелых фантазий российских и зарубежных инженеров, но и реальные достижения ученых, а также повседневные запросы пассажиров. В каждой из этих составляющих найдены детали, из которых и собирается «Поезд будущего».
Смотрите фильм «Поезд будущего» с Сергеем Малозёмовым на НТВ в ночь на пятницу, 1 декабря, в 00:20.
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