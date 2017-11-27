«Незаменимые бывают»: проститься с Дмитрием Хворостовским пришли сотни людей

Сегодня в Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского. С самого утра у здания столичной филармонии выстроилась очередь из поклонников таланта выдающегося певца. Отдать дань памяти приехали близкие и друзья артиста.
У Концертного зала имени Чайковского с самого утра собрались сотни людей. При входе — портрет певца, из динамиков звучит его голос, который узнаваем во всем мире. Хворостовский сумел покорить сердца миллионов людей, даже тех, кто никогда не ходил в оперу. Уроженец Сибири блистал на лучших сценах мира: британский Ковент-Гарден, итальянский Ла Скала, Венская опера, американский Метрополитен-опера, Мариинский театр.
«Незаменимые бывают», — сказал про Хворостовского знаменитый дирижер Валерий Гергиев, и эти чувства разделяют все, кто пришел проститься с артистом.
Прощаются с великим певцом в зале, где он выступал много раз на протяжении 27 лет. Здесь сейчас семья Дмитрия Хворостовского — дети и любимая жена Флоранс, которую он ласково называл Флошей. Наполовину итальянка, наполовину француженка, она ради мужа выучила русский язык. Соболезнования близким передают со всего мира. Одними из первых проститься пришли Иосиф Кобзон, Сергей Шойгу, Владимир Спиваков.
Семья попросила поклонников не приносить цветы, а переводить деньги в фонд, который занимается исследованием рака. Певец сам, уже будучи смертельно больным, давал благотворительные концерты, деньги от которых перечислял на лечение онкобольных детей.
Диагноз Хворостовскому поставили в 2015 году. Врачи давали не больше 18 месяцев. Он смог не просто продержаться, а петь еще два с половиной года. Летом, несмотря на предостережения медиков, Хворостовский выступил в родном Красноярске. Сказал землякам, что не мог не приехать. Зал слушал стоя, все понимали, что это концерт-прощание.
После кремации прах Дмитрия Хворостовского, по завещанию, разделят на две урны. Одну захоронят в Красноярске, а другую — в Москве на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Фёдора Шаляпина.
«Незаменимые бывают», — сказал про Хворостовского знаменитый дирижер Валерий Гергиев, и эти чувства разделяют все, кто пришел проститься с артистом.
Прощаются с великим певцом в зале, где он выступал много раз на протяжении 27 лет. Здесь сейчас семья Дмитрия Хворостовского — дети и любимая жена Флоранс, которую он ласково называл Флошей. Наполовину итальянка, наполовину француженка, она ради мужа выучила русский язык. Соболезнования близким передают со всего мира. Одними из первых проститься пришли Иосиф Кобзон, Сергей Шойгу, Владимир Спиваков.
Семья попросила поклонников не приносить цветы, а переводить деньги в фонд, который занимается исследованием рака. Певец сам, уже будучи смертельно больным, давал благотворительные концерты, деньги от которых перечислял на лечение онкобольных детей.
Диагноз Хворостовскому поставили в 2015 году. Врачи давали не больше 18 месяцев. Он смог не просто продержаться, а петь еще два с половиной года. Летом, несмотря на предостережения медиков, Хворостовский выступил в родном Красноярске. Сказал землякам, что не мог не приехать. Зал слушал стоя, все понимали, что это концерт-прощание.
После кремации прах Дмитрия Хворостовского, по завещанию, разделят на две урны. Одну захоронят в Красноярске, а другую — в Москве на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Фёдора Шаляпина.
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