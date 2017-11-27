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    Аэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки. авиация, аэропорты, Индия, рекорды, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки

    Аэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки

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    Аэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки

    Аэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки

    Аэропорт Мумбаи побил рекорд по количеству рейсов в сутки

      Аэропорт индийского города Мумбаи побил мировой рекорд по количеству рейсов в сутки.

      В нем взлетели и приземлились 969 самолетов. В какие-то моменты зазор между ними составлял всего 1 минуту и 12 секунд.

      Правда, рекорд установлен для однополосных аэропортов. К таковым относится и мумбайский, несмотря на то, что у него две полосы. Однако они пересекаются, поэтому их невозможно использовать одновременно.

      При этом в аэропорту Мумбаи собираются еще наращивать нагрузку. Потенциальные пассажиры для этого есть — по данным местной авиакомпании, 97% жителей Индии никогда не летали на самолете.

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