Президент FIFA: ЧМ-2018 изменит представление о России

Чемпионат мира 2018 года изменит сложившееся представление о России, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в интервью в преддверии жеребьевки турнира.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле. И пока болельщики гадают, как сложатся группы, президент FIFA уверяет: при любом жребии чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Мы можем ожидать, что чемпионат мира в России изменит сложившееся представление о России. У всех нас есть предубеждения, в том числе по отношению к странам. И Россия — не исключение. Предыдущие страны — организаторы чемпионата мира проходили это, и я думаю, что благодаря предстоящему ЧМ изменится восприятие России в мире. Мир познает страну, которая открыта, гостеприимна, радушна. Она любит организовывать праздники и наслаждаться ими. Вот и с июня по июль следующего года Россия подготовит отличный футбольный праздник».
Инфантино отметил организацию ЧМ-2018. Например, паспорт болельщика, который дает право без визы приехать на матчи своих сборных, а также бесплатно ездить между городами-участниками.
Джанни Инфантино: «Мы ждем прекрасную атмосферу в следующем году в России, как на стадионах, так и за их пределами. Мы уже наблюдали ее во время Кубка конфедераций FIFA. Почти все, кто побывал на этом турнире, хотят приехать и на чемпионат мира. Волонтеры очень гостеприимны, местные жители очень хотят, чтобы гости из-за рубежа посетили и узнали такую Россию, которую, возможно, они себе даже не представляют.
Мы узнаем ближе 11 уникальных городов-организаторов в такой большой стране. Многие знают Москву, Санкт-Петербург. Но и другие города — и Сочи, и Казань, и Калининград, и остальные — все ждут турнир. Везде построены современные футбольные стадионы, в том числе и совершенно потрясающие „Лужники“, на которых состоятся матч открытия и финал. На всех аренах можно будет не только наблюдать за матчами, но и чувствовать нерв игры. У каждого из городов богатая история, и они заслуживают того, чтобы о них узнали больше».
С безопасностью на турнире в России проблем не будет, убежден Инфантино. Тем более что опыт есть.
Джанни Инфантино: «Мы ждем, что чемпионат мира FIFA в России пройдет в миролюбивой обстановке. У нас уже есть опыт Кубка конфедераций FIFA, который прошел спокойно и был хорошо организован. Вместе с представителями российских властей мы уверены, что болельщики смогут насладиться спокойной и приятной атмосферой чемпионата мира».
Президент FIFA также сообщил, что решение об использовании видеоповторов на ЧМ будет принято в марте 2018 года, а система автоматического определения взятия ворот точно будет сохранена.
Джанни Инфантино, президент FIFA: «Мы можем ожидать, что чемпионат мира в России изменит сложившееся представление о России. У всех нас есть предубеждения, в том числе по отношению к странам. И Россия — не исключение. Предыдущие страны — организаторы чемпионата мира проходили это, и я думаю, что благодаря предстоящему ЧМ изменится восприятие России в мире. Мир познает страну, которая открыта, гостеприимна, радушна. Она любит организовывать праздники и наслаждаться ими. Вот и с июня по июль следующего года Россия подготовит отличный футбольный праздник».
Инфантино отметил организацию ЧМ-2018. Например, паспорт болельщика, который дает право без визы приехать на матчи своих сборных, а также бесплатно ездить между городами-участниками.
Джанни Инфантино: «Мы ждем прекрасную атмосферу в следующем году в России, как на стадионах, так и за их пределами. Мы уже наблюдали ее во время Кубка конфедераций FIFA. Почти все, кто побывал на этом турнире, хотят приехать и на чемпионат мира. Волонтеры очень гостеприимны, местные жители очень хотят, чтобы гости из-за рубежа посетили и узнали такую Россию, которую, возможно, они себе даже не представляют.
Мы узнаем ближе 11 уникальных городов-организаторов в такой большой стране. Многие знают Москву, Санкт-Петербург. Но и другие города — и Сочи, и Казань, и Калининград, и остальные — все ждут турнир. Везде построены современные футбольные стадионы, в том числе и совершенно потрясающие „Лужники“, на которых состоятся матч открытия и финал. На всех аренах можно будет не только наблюдать за матчами, но и чувствовать нерв игры. У каждого из городов богатая история, и они заслуживают того, чтобы о них узнали больше».
С безопасностью на турнире в России проблем не будет, убежден Инфантино. Тем более что опыт есть.
Джанни Инфантино: «Мы ждем, что чемпионат мира FIFA в России пройдет в миролюбивой обстановке. У нас уже есть опыт Кубка конфедераций FIFA, который прошел спокойно и был хорошо организован. Вместе с представителями российских властей мы уверены, что болельщики смогут насладиться спокойной и приятной атмосферой чемпионата мира».
Президент FIFA также сообщил, что решение об использовании видеоповторов на ЧМ будет принято в марте 2018 года, а система автоматического определения взятия ворот точно будет сохранена.
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