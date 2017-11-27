Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

Сегодня утром возле ЭКСПО Упал метеорит. По моему строчки про гуманоида, а после бомжа рептилоида были пророческими. — Тот самый Димас (@TotSamyiDimas) 27 ноября 2017 г.

На кадрах нескольких видеозаписей виден яркий объект, который стремительно падает на землю. Небесное тело, по словам очевидцев, рухнуло в районе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Увиденное местные жители приняли за метеорит.Объект на записях был похож на светящийся шар, он двигался со стороны аэропорта Кольцово. Небесное тело упало сегодня рано утром, около 5:11 по местному времени.Свидетели падения метеорита утверждают, что видели дым, который поднялся в районе павильона выставочного центра. Но данных о разрушениях и возможных пострадавших не поступало, как и официальных сообщений, подтверждающих падение небесного тела. Некоторое пользователи соцсетей усомнились в правдивости информации о метеорите.Стоит отметить: сообщения о падении небесного тела на местных ресурсах появились в коммерческой рубрике «Новости партнеров» с указанием, что метеорит упал возле выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».