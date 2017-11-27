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    Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео. Екатеринбург, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

    Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

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    Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

    Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

    Очевидцы сообщили о падении метеорита в Екатеринбурге: видео

      Несколько жителей Екатеринбурга запечатлели на видео неизвестное небесное тело, которое упало неподалеку от местного выставочного центра.

      На кадрах нескольких видеозаписей виден яркий объект, который стремительно падает на землю. Небесное тело, по словам очевидцев, рухнуло в районе выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Увиденное местные жители приняли за метеорит.











      Объект на записях был похож на светящийся шар, он двигался со стороны аэропорта Кольцово. Небесное тело упало сегодня рано утром, около 5:11 по местному времени.

      Свидетели падения метеорита утверждают, что видели дым, который поднялся в районе павильона выставочного центра. Но данных о разрушениях и возможных пострадавших не поступало, как и официальных сообщений, подтверждающих падение небесного тела. Некоторое пользователи соцсетей усомнились в правдивости информации о метеорите.

      Стоит отметить: сообщения о падении небесного тела на местных ресурсах появились в коммерческой рубрике «Новости партнеров» с указанием, что метеорит упал возле выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

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