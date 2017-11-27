Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

Депутаты решили помочь россиянам, которые угодили в черный список банков. С июня туда помещают тех, кого заподозрили в нарушении «антиотмывочного» законодательства и кому теперь отказывают в банковских услугах.
Сейчас таких отказников около полумиллиона. В их числе и те, кого записали по ошибке, а выбраться из черного списка очень непросто.
Как пишет газета «Коммерсант», сейчас в Госдуме разработали поправки, которые обяжут банки обосновывать клиентам, почему им отказано в обслуживании, а те получат возможность доказать банкам свою невиновность и пожаловаться в Росфинмониториг.
Кроме того, законопроект запретит банкам закрывать единственный счет человека, если на него поступают зарплата или соцвыплаты.
Как пишет газета «Коммерсант», сейчас в Госдуме разработали поправки, которые обяжут банки обосновывать клиентам, почему им отказано в обслуживании, а те получат возможность доказать банкам свою невиновность и пожаловаться в Росфинмониториг.
Кроме того, законопроект запретит банкам закрывать единственный счет человека, если на него поступают зарплата или соцвыплаты.
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