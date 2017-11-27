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    Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность. банки, законодательство, кредиты, черные списки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

    Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

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    Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

    Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

    Фигурантам черных банковских списков дадут шанс доказать свою невиновность

      Депутаты решили помочь россиянам, которые угодили в черный список банков. С июня туда помещают тех, кого заподозрили в нарушении «антиотмывочного» законодательства и кому теперь отказывают в банковских услугах.

      Сейчас таких отказников около полумиллиона. В их числе и те, кого записали по ошибке, а выбраться из черного списка очень непросто.

      Как пишет газета «Коммерсант», сейчас в Госдуме разработали поправки, которые обяжут банки обосновывать клиентам, почему им отказано в обслуживании, а те получат возможность доказать банкам свою невиновность и пожаловаться в Росфинмониториг.

      Кроме того, законопроект запретит банкам закрывать единственный счет человека, если на него поступают зарплата или соцвыплаты.

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