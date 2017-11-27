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    Пользователей онлайн-игр в России обяжут идентифицироваться. Интернет, компьютерные игры, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПользователей онлайн-игр в России обяжут идентифицироваться

    Пользователей онлайн-игр в России обяжут идентифицироваться

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    Пользователей <nobr>онлайн-игр</nobr> в России обяжут идентифицироваться

    Пользователей онлайн-игр в России обяжут идентифицироваться

    Пользователей <nobr>онлайн-игр</nobr> в России обяжут идентифицироваться

      В России решили устанавливать личности всех, кто играет в онлайн-игры. Такое поручение подготовил Совет безопасности РФ. Уже известно, что переписать таким образом придется примерно треть населения страны.

      В России будут устанавливать личности тех, кто в Интернете катается на танках или выращивает морковь на фермах. Совет безопасности РФ поручил ввести идентификацию пользователи онлайн-игр.

      Как сообщает РБК, меры до июня 2018 года должно разработать Минкомсвязи совместно с ФСБ. Устанавливать личность предполагается по номеру сотового телефона. То есть для интернет-игр хотят внедрить точно такой же механизм, как для мессенджеров. Со следующего года те обязаны проводить идентификацию пользователей как раз по телефонному номеру и в случае чего передавать его правоохранительным органам.

      Игровой проект StreamPub подсчитал, что по итогам прошлого года в России было 47 млн пользователей онлайн-игр. Некоторые представители индустрии сомневаются, что все мировые разработчики будут исполнять новые российские законы.

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