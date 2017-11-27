Пользователей онлайн-игр в России обяжут идентифицироваться

В России решили устанавливать личности всех, кто играет в
онлайн-игры. Такое поручение подготовил Совет безопасности РФ. Уже известно, что переписать таким образом придется примерно треть населения страны.
В России будут устанавливать личности тех, кто в Интернете катается на танках или выращивает морковь на фермах. Совет безопасности РФ поручил ввести идентификацию пользователи онлайн-игр.
Как сообщает РБК, меры до июня 2018 года должно разработать Минкомсвязи совместно с ФСБ. Устанавливать личность предполагается по номеру сотового телефона. То есть для интернет-игр хотят внедрить точно такой же механизм, как для мессенджеров. Со следующего года те обязаны проводить идентификацию пользователей как раз по телефонному номеру и в случае чего передавать его правоохранительным органам.
Игровой проект StreamPub подсчитал, что по итогам прошлого года в России было 47 млн пользователей онлайн-игр. Некоторые представители индустрии сомневаются, что все мировые разработчики будут исполнять новые российские законы.
Как сообщает РБК, меры до июня 2018 года должно разработать Минкомсвязи совместно с ФСБ. Устанавливать личность предполагается по номеру сотового телефона. То есть для интернет-игр хотят внедрить точно такой же механизм, как для мессенджеров. Со следующего года те обязаны проводить идентификацию пользователей как раз по телефонному номеру и в случае чего передавать его правоохранительным органам.
Игровой проект StreamPub подсчитал, что по итогам прошлого года в России было 47 млн пользователей онлайн-игр. Некоторые представители индустрии сомневаются, что все мировые разработчики будут исполнять новые российские законы.
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