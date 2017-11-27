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    «Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому. артисты, знаменитости, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому

    «Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому

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    «Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому

    «Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому

    «Всепланетная печаль»: в Москве проходит гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому

      В Москве началась церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. С самого утра к Концертному залу имени Чайковского идут поклонники выдающегося певца и его друзья.

      Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, еще до начала гражданской панихиды к зданию филармонии пришли сотни людей, выстроилась большая очередь.

      Поклонница: «Это уникальный голос, который зачаровывал, с ним душа возносилась к небу. Безумно жалко».

      Поклонник: «Солнце Хворостовского, его величайший талант, его человечность будут всегда, они не умерли, они живут. Мы пришли ему сказать громаднейшее спасибо и что мы счастливы, что жили в эпоху Хворостовского».

      Поклонница: «Он как спасение, как прозрение, как ангел, дарованный всем, всему миру. Всепланетная печаль. Такого не было, нет и не будет».

      Закрытый гроб с телом певца размещен в окружении цветов в центре сцены, на которой не раз выступал легендарный певец. Там же выставлены траурные венки от концертных и театральных коллективов, а также от государственных структур федерального уровня и из родного города музыканта — Красноярска. В зале приглушенно звучат оперные арии в исполнении артиста.

      В числе первых проститься с музыкантом пришли генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и близкий друг баритона адвокат Павел Астахов.

      Семья Хворостовского попросила поклонников не приносить на прощание цветы, а лучше переводить деньги на счет фонда, который занимается исследованием рака.

      В 11:00 начнется онлайн-трансляция церемонии прощания на сайте Московской филармонии и на экране Большого концертного зала в Красноярске.

      Согласно завещанию певца, его тело кремируют, а прах поместят в две капсулы. Одну из них 28 ноября захоронят на Новодевичьем кладбище столицы, недалеко от могилы Фёдора Шаляпина. Вторую отправят в родной город артиста.

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