Интернет-фермеры: у жителей городов появилась возможность удаленно завести скот

В Кемеровской области набирает популярность новая услуга — дистанционное фермерство. Она понравится тем, кто хочет попробовать себя в животноводстве, но при этом не готов тратить время на уход за питомцами. Всю работу сделают профессионалы, а следить за фермой можно через Интернет.

Евгений — частый гость на звероферме, он любит баловать ее обитателей. А со своей собственной хрюшки хозяин пылинки сдувает. Под опекой у Евгения два поросенка и барашек. За их развитием он следит почти с их рождения: приезжает, кормит, ухаживает. И умеет это делать с детства: у бабушки в деревне было большое хозяйство. Но сейчас Евгений живет в городе, в квартиру поросенка не приведешь, а интерес к фермерству остался.



Навещать питомцев Евгений ездит раз в неделю, за 40 километров. В остальное время присматривает за ними через систему видеонаблюдения.



Евгений Дубоделов: «Я, находясь дома, могу наблюдать, как кормят моих поросят, в какое время и чем».



На самой ферме за всем следит предприниматель Виталий Суворов. С лета он предлагает горожанам попробовать дистанционное фермерство. Он давно заметил, что, когда клиенты приезжают за мясом и яйцами, так и норовят погладить и покормить зверей. И многие вздыхают, что не познали радостей животноводства. Теперь же любой желающий может стать хозяином барашка, поросенка или коровы.



Виталий дает животным теплое жилье и присмотр. А для фермеров из города условия участия разные: кто помогает кормами, кто своим трудом, кто деньгами. В итоге, утверждает бизнесмен, выходит гораздо дешевле, чем покупать готовый продукт. Ну а сам процесс участия в сельской жизни, не омраченный чисткой загонов, и вовсе бесценен.



Современные фермы меняются под растущие запросы гостей. Виталий, например, планирует усовершенствовать систему видеонаблюдения. Чтобы в любое время дня и ночи его клиенты могли наблюдать за тем, как живет и растет их теленок или поросенок в режиме онлайн.



Подробности — в видеоматериале.