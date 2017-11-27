Торговцы на Матвеевском рынке устроили потасовку с прибывшими на вызов пожарными

Торговцы на Матвеевском рынке на западе Москвы вступили в конфликт с пожарными, которые приехали на место возгорания.
Сотрудников МЧС вызвали на рынок из-за вспыхнувшего утеплителя. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных, но когда те попытались осмотреть место ЧП и произвести контрольное вскрытие для поиска скрытых очагов возгорания, торговцы преградили спасателям путь. Пожарным пришлось обратиться за помощью к полиции.
Впрочем, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, вскоре конфликт был улажен, и пожарные проверили территорию. Пострадавших в результате инцидента нет.
Московский Матвеевский рынок стал известен всей стране в 2013 году, когда местные торговцы напали на полицейских, которые попытались задержать там подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Супруги Магомед и Халимат Расуловы попытались отбить своего подозреваемого родственника и нанесли тяжелые травмы одному из стражей порядка, за что были осуждены. После этого инцидента на многих столичных рынках начались проверки. Были задержаны сотни нелегалов.
Впрочем, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, вскоре конфликт был улажен, и пожарные проверили территорию. Пострадавших в результате инцидента нет.
Московский Матвеевский рынок стал известен всей стране в 2013 году, когда местные торговцы напали на полицейских, которые попытались задержать там подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Супруги Магомед и Халимат Расуловы попытались отбить своего подозреваемого родственника и нанесли тяжелые травмы одному из стражей порядка, за что были осуждены. После этого инцидента на многих столичных рынках начались проверки. Были задержаны сотни нелегалов.
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