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    Торговцы на Матвеевском рынке устроили потасовку с прибывшими на вызов пожарными

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    Торговцы на Матвеевском рынке устроили потасовку с прибывшими на вызов пожарными

    Торговцы на Матвеевском рынке устроили потасовку с прибывшими на вызов пожарными

    Торговцы на Матвеевском рынке на западе Москвы вступили в конфликт с пожарными, которые приехали на место возгорания.

    Сотрудников МЧС вызвали на рынок из-за вспыхнувшего утеплителя. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных, но когда те попытались осмотреть место ЧП и произвести контрольное вскрытие для поиска скрытых очагов возгорания, торговцы преградили спасателям путь. Пожарным пришлось обратиться за помощью к полиции.

    Впрочем, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, вскоре конфликт был улажен, и пожарные проверили территорию. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Московский Матвеевский рынок стал известен всей стране в 2013 году, когда местные торговцы напали на полицейских, которые попытались задержать там подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Супруги Магомед и Халимат Расуловы попытались отбить своего подозреваемого родственника и нанесли тяжелые травмы одному из стражей порядка, за что были осуждены. После этого инцидента на многих столичных рынках начались проверки. Были задержаны сотни нелегалов.

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