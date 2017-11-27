Извержение вулкана на Бали застало врасплох 300 россиян

Около трехсот российских туристов находятся на индонезийском курортном острове Бали, где произошло извержение вулкана Агунг.
Из-за облака пепла местные власти приняли решение закрыть международный аэропорт. Около 440 рейсов были отменены, изменения в расписании вылетов затронули около 59 тысяч пассажиров.
По информации Ростуризма, в настоящее время на Бали находятся около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 человек — россияне. В МИД России сообщили, что до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова.
Всего планируется эвакуировать с Бали около 100 тысяч человек. При этом 40 тысяч местных жителей уже покинули свои дома, расположенные вблизи вулкана.
Ранее власти Индонезии повысили уровень угрозы до максимально возможных четырех баллов. По данным ведомства, текущая активность свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения.
По информации Ростуризма, в настоящее время на Бали находятся около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 человек — россияне. В МИД России сообщили, что до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова.
Всего планируется эвакуировать с Бали около 100 тысяч человек. При этом 40 тысяч местных жителей уже покинули свои дома, расположенные вблизи вулкана.
Ранее власти Индонезии повысили уровень угрозы до максимально возможных четырех баллов. По данным ведомства, текущая активность свидетельствует о высокой вероятности мощного извержения.
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