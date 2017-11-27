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    ЦБ отобрал лицензию у банка «Новый символ»

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    ЦБ отобрал лицензию у банка «Новый символ»

    ЦБ отобрал лицензию у банка «Новый символ»

    Банк России с 27 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ».

    Решение о выводе организации с рынка банковских услуг регулятор объяснил тем, что «Новый символ» не соблюдал требования законодательства, а в последние годы был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

    Банк России: «В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении введенных надзорным органом мер воздействия ограничительного характера, проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также осуществлении „схемных“ операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам».

    «Новый Символ» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.

    Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 420-е место в банковской системе РФ.

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