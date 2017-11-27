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    Москва и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским. Красноярск, Москва, артисты, знаменитости, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским

    Москва и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским

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    Москва и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским

    Москва и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским

    Москва и Красноярск простятся с Дмитрием Хворостовским

      В Москве и Красноярске сегодня простятся с Дмитрием Хворостовским. Гражданская панихида состоится в Концертном зале имени Чайковского в столице и будет транслироваться в прямом эфире в зале городской филармонии в Красноярске, где артист родился и вырос.

      Согласно завещанию певца, его тело кремируют, а прах поместят в две капсулы. Одну из них 28 ноября захоронят на Новодевичьем кладбище столицы, недалеко от могилы Фёдора Шаляпина. Вторую отправят в родной город артиста.

      Хворостовский начал певческую карьеру в конце 80-х, а всемирную известность получил в 1989 году после победы в престижном конкурсе в Великобритании. Артист пел в лучших оперных театрах мира, получил полтора десятка почетных наград и званий.

      Последние два года Хворостовский боролся с серьезной болезнью. Певец скончался в минувшую 22 ноября. Ему было 55 лет.

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