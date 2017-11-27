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    Женщину с тремя детьми в Томской области поджег глава семейства после ссоры

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    Женщину с тремя детьми в Томской области поджег глава семейства после ссоры

    Женщину с тремя детьми в Томской области поджег глава семейства после ссоры

    В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Маркелово, который после ссоры поджег жену, в результате чего погибла не только женщина, но и три ее дочери.

    Драма разыгралась вечером 26 ноября. По информации регионального СУ СК РФ, подозреваемый после перепалки с женой облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате вспыхнувшего в доме пожара погибла не только 28-летняя супруга поджигателя, но и три их дочери возрастом один год, пять и шесть лет.

    Сам подозреваемый и находившаяся в гостях у семьи женщина госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом».

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