Женщину с тремя детьми в Томской области поджег глава семейства после ссоры

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Маркелово, который после ссоры поджег жену, в результате чего погибла не только женщина, но и три ее дочери.

Драма разыгралась вечером 26 ноября. По информации регионального СУ СК РФ, подозреваемый после перепалки с женой облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате вспыхнувшего в доме пожара погибла не только 28-летняя супруга поджигателя, но и три их дочери возрастом один год, пять и шесть лет.



Сам подозреваемый и находившаяся в гостях у семьи женщина госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.



Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом».